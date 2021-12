Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Après plus de 4 années, Bernard Lavilliers revient aujourd’hui avec un nouvel album intitulé "Sous un soleil énorme" (Universal music) l’occasion pour nous de lui laisser carte blanche, à la veille de la sortie.

Pour fêter la sortie de ce 22ème album, il viendra entouré de Terrenoire, le duo de frères, Raphaël et Théo, qui tout comme Bernard Lavilliers sont originaires de St Etienne et avec qui, entre autre, il collabore sur son dernier album, ainsi que Romain Humeau compagnon musicale depuis une décennie.

Cet album, Bernard Lavilliers l'a imaginé et écrit en Argentine en marchant dans les rues de Buenos Aires dans le but de découvrir la ville, ses musées, ses concerts, ce qui a d'ailleurs donné le titre sur l’album qui s’appelle « Le piéton de Buenos Aires ».