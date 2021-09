Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

The Liminanas

Album : De pelicula

En 2017, au moment où Lionel et Marie Limiñana, le couple/duo qui forme The Limiñanas depuis 2009 et six albums, poussent la porte du Yeah festival où Laurent Garnier les a invités à se produire, une sonnerie de portable retenti. Laurent reconnaît le riff séminal de « Louie Louie » des Kingsmen. Le début d’une aventure entre les Perpignanais de toujours et le provençal d’adoption. Quatre ans plus tard, le duo garage-psychédélique et le DJ/producteur pionnier de la scène électronique française, signent "De Película", un disque en forme de ballade sauvage comme un film noir, né d’un désir commun de composer une musique qui raconte des histoires et bouleverse les vieux schémas dans une transe (super)sonique.

General Elektriks

Album : Party like a human

Avec deux albums successifs de 2016 à 2018, le groupe a donné plus de 200 dates en France confirmant de plus belle son lien avec son public sur scène. Hervé Salters alias Général Elektriks parle de ce disque comme un véritable « grand écart entre le populaire et l’expérimentation ». Une interprétation poussée à l’extrême de ce qu’il nomme « L’Art Funk ».

Laurent Garnier

Documentaire : "Off The Record"

Depuis trente ans, c’est le DJ des DJ’s ! Laurent Garnier et à travers lui, la musique électronique sont au cœur du documentaire « Off The Record », signé par Gabin Rivoire. Un documentaire inspiré en partie par son autobiographie, « Electrochoc, l’intégrale 1987-2013 ». A voir en première mondiale, au festival du Film Britannique de Dinard le 30/09 à 20 h 30 et dans les salles en novembre. La bande son de « Off The Record » est, elle, publiée chez Ed Banger, disponible depuis le 24/09.