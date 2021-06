Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Camille © Patrick-Messina / Fixi & Nicolas Giraud © Frank Loriou

Camille

"Comme un poisson dans l'air" : Le Film de Camille... Et vous avez 3 jours pour regarder le film en ligne !

Comme un poisson dans l’air, c’est l’histoire d’un don par le chant. C’est la voix d’une mère, la voix d’une chanteuse, la voix de Camille qui tisse par les vibrations du son, des liens avec l’enfant à venir. Relier son enfant au monde, et le monde à l’enfant. C’est le long de cette exploration que Camille nous guide, en posant la question-Mystère, cette question impossible : Que perçoit-on avant de naître ? La chanteuse hors-normes et touche-à-tout nous fait goûter cet état si particulier qu’est la rencontre progressive avec son "poisson". Et embrasser avec elle une recherche sensorielle et documentaire, mâtinée de mémoire personnelle, d’expérimentation et de lien à la tradition. Une plongée visuelle dans son monde sonore.

Fixi

Album : Tempo ! Tempo ! A Tony Allen celebration

"Tempo Tempo !" intimait le légendaire Tony Allen, véritable chef d’orchestre derrière sa batterie, aux jeunes Fixi & Nicolas Giraud, il y a près de 25 ans, les invitant ainsi à le suivre dans son rythme si singulier… Fixi & Nicolas Giraud ont ainsi commencé avec Tony. Puis ils ont suivi leur route sans jamais le quitter. Fixi a rencontré le succès national avec Java, la reconnaissance internationale avec Winston McAnuff tout en s’illustrant auprès de M, Arthur H, Grace Jones ou encore Keziah Jones. Nicolas Giraud a quant à lui accompagné une autre légende, Claude Nougaro, et une grande diversité d’artistes, de Angélique Kidjo à Roberto Alagna en passant par Keren Ann ou Manu Dibango.

Deux trajectoires parallèles durant 25 ans avec Tony Allen comme point de ralliement ou comme port pour s’y attacher entre deux tournées, entre deux aventures musicales. Bien au-delà d’un père spirituel ou d’un mentor, Tony Allen a été pour eux un ami qui leur a transmis des valeurs et montré le chemin. Ils devaient se retrouver tous les trois pour sceller discographiquement leur amitié mais Tony est prématurément parti rejoindre les étoiles le 30 avril 2020.

Durant les mois qui suivent, les deux compagnons entendent chaque jour "Tempo Tempo !" : l’envie de renouer le contact avec Tony est puissante. Ainsi, autour des enregistrements de ses batteries, Fixi et Nicolas se retrouvent, composent, et enregistrent leurs instruments (trompette, accordéon, piano, basse, percussions, voix, guitares). Le dialogue est rétabli.

Ils invitent leur famille musicale Maïa Barouh, Djeuhdjoah, les nigérians Ayo Nefretiti et Fatai Rolling Dollar, mais aussi le petit-fils de Tony Allen, Tunji, à participer et chanter à leur manière le génie du grand Tony Allen, maître du tempo.