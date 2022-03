Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Cléa Vincent

Ep : Tropi-Cléa 3

Le troisième EP de la série Tropi-Cléa signée Cléa Vincent, n'est pas le fruit du confinement. Bien au contraire. Il est né sans le savoir en 2017, lors d'une tournée en Amérique centrale. Avec ses musiciens, Cléa arpente le Guatemala, le Panama, le Salvador, le Costa-Rica, le Honduras... Très vite, le groupe est adopté par un public qui se laisse charmer par la touche française, romantique et subtil à la fois des chansons de Cléa. Ces moments de célébration, de joie, d'incompréhension parfois, vivent, près de cinq ans plus tard, une nouvelle fois avec cet EP.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Kid Francescoli & Matthieu Rozé

Bande originale du film : Azuro

Un été. La torpeur. Une chaleur écrasante. Un climat déréglé. Un village coincé entre la mer et la montagne. Pas de réseau. Pas de portable. Des amis qui se connaissent trop bien. Rien à faire. Ou si peu. Les vacances. Et puis arrive un bateau. Et de ce bateau descend un homme. Un homme mystérieux...Après avoir joué dans de nombreux films depuis 1988, Matthieu Rozé signe son premier long-métrage, "Azuro", d'après Les Petits chevaux de Tarquinia de Marguerite Duras. Il confie la bande originale à Kid Francescoli.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

-

Izia

Single : Mon Coeur

La chanteuse est à l’affiche de « Petite Nature » de Samuel Theis, toujours en salles, et elle est de retour à la musique avec un nouveau titre "Mon Coeur", co réalisé par Bastien Burger, déjà à la manoeuvre sur son dernier album "Citadelle" en 2019. Izia sera en concert au festival Garorock à Marmande le 01/07, aux Eurockéennes de Belfort le 02/07, à Beauregard le 07/07, aux Vieilles Charrues de Carhaix le 16/07, aux Nuits Secrètes d’Aulnoye le 22/07 et à Rock en Seine le 27/08.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Votre personnage de Nora ? Le scénario ?

Revenons à la musique, votre dernier album « Citadelle » était paru en 2019, vous étiez venu en parler et le jouer dans CC, version Ground Control mais pas de tournée à cause de la pandémie, vous revenez aujourd’hui avec une nouvelle chanson, on va en parler dans quelques instants mais avant cela, j’aimerai vous faire réagir à cela :

Qu’est-ce qu’on vient d’entendre, Izia ?