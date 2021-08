Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Gauvain Sers © Frank Loriou / Aldebert © Y. Orhan & F.Begu

Gauvain Sers

Album : Ta place dans ce monde

“Je ne pensais pas me remettre si tôt à la conception d’un nouvel album, mais j’étais à la maison dans un grand élan d’inspiration où je pouvais aller au bout de ce que j’avais commencé, avec déjà quatre ou cinq chansons dans mes tiroirs et des idées notées ici ou là. Donc petit à petit, je me suis retrouvé avec douze morceaux et je me suis demandé: est-ce que cela ne constituerait pas la matière à un album?” Ainsi est née au printemps 2020, «Ta place dans ce monde», la première chanson qui donne son nom à ce nouvel album. La troisième pierre d’un édifice qui grimpe de plus en plus haut, consacrant un chanteur à la fois populaire et engagé, attaché à cette province qui l’a vu naître en Creuse il y a trente-deux ans, mais aussi intimement lié à ce Paris où Gauvain Sers réside depuis sa majorité dont il sait si bien retracer les charmes, et parfois les défauts.

Aldebert

Album : Enfantillages 4

Les nombreux invités (Calogero, Thomas Dutronc, Jérémy Frérot, Souchon père & fils, Oxmo Puccino , Peter Garrett, Youssou N’Dour,...), les arrangements et les thèmes d’ « Enfantillages 4 » nous offrent ici une véritable ouverture sur le monde. Aldebert aborde des sujets sensibles et actuels tels que l’homoparentalité, l’usage abusif des nouvelles technologies ou encore la protection de l’environnement, le tout de manière habile et non sans humour. Plus que jamais, il s’affirme dans le rôle du père, tout en conservant son âme d’enfant, et entraîne ainsi avec lui toutes les générations dans son univers