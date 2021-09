Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Ours

Album : Mitsouko

Mitsouko, un hommage forcément au groupe mythique, à leur énergie et leur folie, celle qui leur permettait de tout explorer, de tout exprimer. Ce nom qui porte en lui aussi les effluves du voyage et de l’orient, Ours le transforme, le malaxe et le redéfinit. Sous sa plume, il devient une expression, une incantation qui donne tout son sens à l’album. ”Avoir la vie mitsouko” c’est un appel à la fantaisie pour une existence plus explosive et flamboyante, un monde qui ne vivrait plus dans les nuances de gris mais laisserait exploser toutes les couleurs que la vie peut avoir à offrir.

Barbara Pravi

Album : On n'enferme pas les oiseaux

Barbara Pravi s'est bien sur fait remarquer cette année, suite à son passage à l'Eurovision. Mais cela n'était qu'une étape, et voici à présent son 1er album. En onze titres, Barbara nous fredonne ses propres évolutions et son bilan de la société. Sans guerre des sexes, et avec une bonne dose d’optimisme doux.

Eddy de Pretto

Single : "Pause" et "Kiss" avec Yseult

Les deux artistes se sont rencontrés sur les internets, ils partagent une sensibilité artistique et humaine. Ils viennent d'écrire et d'enregistrer ensemble deux titres : "Pause" une invitation à prendre soin de soi et "Kiss" qui parle de l'effet du temps qui passe sur les amours et les amitiés.

Eddy de Pretto sera en concert dans les Zéniths de France dès le 08 octobre et jusqu'en 2022, avec 9 dates au Bataclan à Paris, du 26 au 28 octobre, les 2, 3 et 4 novembre et les 20, 21 et 22 novembre.