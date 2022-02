Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Yvan Cujious, Nolwenn Leroy et Art Mengo © Radio France / Marion Guilbaud / France Inter

Nolwenn Leroy

Album : La cavale

Pour son nouvel album, la chanteuse a eu envie d’évasion, de liberté, de « cavale », de légèreté mais aussi d’engagement. Alors, plutôt que de « se faire des nœuds dans la tête » à trouver le ton juste et la bonne couleur musicale, elle a préféré tout confier à quelqu’un d’autre :

Benjamin Biolay a écrit presque tout l’album, pourtant je le ressens comme hyper-personnel parce qu’il est arrivé à exprimer des choses que je n’aurais peut-être pas su dire. Moi qui doute tout le temps, il a su me mettre en confiance. Je suis heureuse de cet album.

Art Mengo, Magyd Cherfi et Yvan Cujious

Album : Toulouse con tour

Le Toulouse Contour, c’est trois tronches, trois styles, trois histoires, trois voix unies par l’amour de la chanson d’abord, celui de le partager ensuite.

Le Toulouse Contour, c’est Art Mengo, Yvan Cujious et Magyd Cherfi, trio incongru de jeunes quinquas, jamais partis mais toujours revenus ...

Ensemble, ils sont un peu plus que Toulouse, ils sont le chaînon manquant entre la chanson d’hier et le groove du moment. Sur leur album, ils ravivent la chanson française que l’on aime (Cabrel, Ferrer et d’autres...) avec l’aide de Clément Libes (réalisateur d’albums pour Bigflo et Oli, Soprano mais aussi Christophe, Tim Dup ou Kyan Kojandi...) qui les révèle sensibles à l’air du temps, aux airs tout court, au goûts des mots.

Les Nouveautés Nouvelles avec Uele Lamore & Silly Boy Blue, Jesse McCormack et Pandapendu

Uele Lamore & Silly Boy Blue

C'est une rencontre fusionnelle

entre la chef d’orchestre Uele Lamore et la chanteuse Silly Boy Blue.

Uele Lamore, musicienne, arrangeuse, compositrice, formée aux USA

Qui, revenue en France, défend une musique inclassable,

Ambient qui entraine vers de longues rêveries.

Quant à Silly Boy Blue, on avait craqué ici-même sur sa voix ardente et sa pop émotive.

Les voilà donc réunies pourr une chanson qui pourrait être une apologie de l’épure,

Une chanson qui ressemble à une braise, il faut juste souffler dessus pour qu’elle s’enflamme.

« Loom », le nouvel album de Uele Lamore sortira le 18/02, elle sera en concert à la Gaité Lyrique à Paris le 09/03 et au Printemps de Bourges le 21/04.

Jesse Mac Cormack

La trahison et la métamorphose

Deux thèmes qui sont au cœur du nouvel album du montréalais Jesse McCormack.

Auteur-compositeur, multi instrumentiste, réalisateur,

On lui doit entres autres l’album de Lonny qui est venue dans Côté Club la semaine dernière.

C’est aussi un collaborateur de Patrick Watson et de Cat Power.

Un Jesse Mc Cormack qui au plus fort de la pandémie semble avoir vu la lumière.

La lumière sur lui-même, comme il le confiait à son thérapeute, « Je ne viens pas là pour passer le temps, je veux que ça saigne »

Un aveu de lucidité, un désir de changement, d’affirmation de soi

Son nouveau disque s’appelle d’ailleurs « Solo » !

Et qu’y trouve-t-on ?

Un homme qui travaille seul des climats envoûtants, une voix de tête et des percussions comme aquatiques. Nouvel album "Solo" à paraitre le 08/04 chez Secret City Records.

Pandapendu

Dans le tarot divinatoire, la carte du Pendu symbolise le sacrifice de l’ancien pour accueillir le renouveau.

Message bien reçu par Pandapendu, la nouvelle incarnation de Yann Ollivier,

Un musicien épaulé dans cette rénovation par deux complices,

Le crooner australien Maxwell Farrington et le producteur Elouan Jegat.

Tout ce petit monde vit et crée en Bretagne Nord.

Ensemble, ils disent au revoir à ce qui a été et à ce qui aurait pu être

Pour composer une pop très détendue, hédoniste, une pop pas totalement « carpe diem »

Puisque chaque jour à venir semble plein de promesses.

En concert au Supersonic à Paris le 24/02, à St Brieuc le 25 et à Guingamp le 26.