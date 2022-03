Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Zaz

Album : Isa, sorti le 22 octobre 2021 chez Parlophone Music France

Trois ans après « Effet Miroir », Zaz revient avec un cinquième album dans lequel la chanteuse prend son envol, et se dévoile plus intimement.

J'ai essayé de laisser vivre ma voix. J’ai une tendance à forcer, être dans quelque chose d'assez dur. Et là, j'ai laissé vibrer ma voix. J’ai tenté de mieux respirer. D'être moins précipitée.

Pour cet album, Zaz a travaillé avec le réalisateur néerlandais REYN (Vanessa Paradis, Stephan Eicher, Benjamin Biolay, Gaëtan Roussel, …). Ce pianiste et compositeur de musiques de films a convié l’artiste dans sa chapelle-studio aux Pays-Bas. Un lieu fascinant et inspirant, selon la chanteuse.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Kalika

EP : Latcho Drom, sortie prévue le 4 mars 2022 chez Wagram Music

Navigant entre pop, électro et punk, entre insolence et délicatesse, Mia alias Kalika se fait remarquer pour ses morceaux percutants et pour son phrasé audacieux. L'artiste sortira Latcho Drom, son premier EP le 4 mars prochain, composé et arrangé en collaboration avec son acolyte guitariste Balthazar Picard, et produit par Dan Levy.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Crybaby

Deux soirées pour le label : 19/03 aux Amandiers à Paris et 15/04 avec "Crybeaubourg" au Centre Georges Pompidou

Comme toutes les grandes et folles aventures, le label Crybaby est né de l’amour enflammé, urgent et passionné. Amour pour la musique, pour les artistes, pour les causes qu’on croit justes. Amour qui rime avec toujours.

Engagé, intransigeant, exigeant, pointu, hors-norme, trans-genre et féministe, Crybaby, c’est un état d’esprit curieux et libre avec une volonté d’exploser les genres musicaux ; une maison (de disques) ouverte.

Au catalogue de Crybaby : Léonie Pernet, Heimat, Yelli Yelli, Rendez-Vous, Franky Gogo, Lucie Antunes...