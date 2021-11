Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Rone

Bande originale du film "Les Olympiades".

À quelques semaines de recevoir le César de la meilleure musique originale pour « La Nuit Venue » son premier long-métrage en tant que compositeur, Rone est contacté par Jacques Audiard. Ce réalisateur au cinéma à la fois profond et divertissant, sophistiqué et accessible, sombre et onirique, a su créer un lien unique entre « film de genre » et « film d’art », surprenant constamment son public. Il lui propose alors son nouveau film « Les Olympiades », qui met en scène de manière unique la jeunesse et sa sexualité. L’histoire s’articule autour de quatre jeunes personnages et de leurs questionnements existentiels, dont les destins s’entremêlent avec pour toile de fond les immeubles des « Olympiades » du 13ème arrondissement de Paris. Rone accepte mais le temps lui est compté, le film devant être prêt pour la sélection officielle du Festival de Cannes, reprogrammée exceptionnellement en Juillet 2021. Entre ses différentes sorties, il décide de s’isoler dans son tout nouveau studio breton « Isola » à Cancale. Il se procure un grand écran sur lequel il projette des boucles du film et commence à faire parler ses machines : « J’avais en tête l’image de Miles Davis et la façon dont il a composé Ascenseur pour l’échafaud en improvisant avec son groupe devant les images du film. » Après un premier essai concluant qui a permis à Rone de démontrer ses compétences de producteur hors pair, une relation de confiance s'est instaurée entre le musicien et le réalisateur. Finalement, plus de 45 minutes de musique composée par Rone seront incorporées lors du montage final. "Il y avait beaucoup de musique à faire en peu de temps, mais les discussions avec Jacques ont été très stimulantes. Il avait une idée assez précise de ce qu'il voulait, tout en ayant, je pense, l'envie d'être surpris, voire un peu bousculé. »

Marc Melia

Album : Veus

Prolongeant les explorations pop entamées sur son 1er album "Music For Prophet" en 2017 (Les Disques du Festival Permanent), le chanteur et compositeur Majorquin, Bruxellois d’adoption, sort aujourd'hui son 2ème album Veus sur le label Pan European Recordings. Originaire de l'île de Majorque, Marc Melià est un compositeur/producteur basé à Bruxelles depuis plus de 10 ans. Repéré aux cotés de Françoiz Breut, Lonely Drifter Karen ou Borja Flames, en 2017 il sort "Music For Prophet" son premier album solo sur le label de Gaspar Claus, Les Disques du Festival Permanent, au sein de la sélection de Flavien Berger. Si pour ce premier album, Marc Melià avait exploré les possibilités offertes par un synthétiseur mythique, pour "Veus", et à la manière d'une mue, il applique le processus de modification du son à sa propre voix jusqu'à se faire androïde. Un androïde qui parle toutefois d'amour et de rêveries, un automate sensible qui joue avec les canons de la musique pop. Assumant l'artifice, Marc Melià recherche la poésie et la beauté dans le transgénique pour trouver un univers dans lequel on peut surfer à travers des vagues d'accords profondément émouvants, entendre des voix sans limite de registre ou danser librement comme en apesanteur.

Justine Forever

Album : Flash

La musique de Justine Forever évoque la vie nocturne dans sa totalité. A la façon des déambulations après la fin du jour, on y passe de la perte des sens à l’euphorie, de l’inquiétude à la rêverie, d’une colorimétrie aveuglante à un noir et blanc élégant. Un univers esthétique total construit par la musicienne française comme un monde à part dans lequel ses morceaux résonnent comme un appel à l’abandon. Flash, 1er album, un disque écrit à Mexico City à l’aide de quelques machines iconiques (Roland MC202, TR606, Moog DFAM) et sur lequel on retrouve à la guitare sur deux morceaux, le DJ et producteur mexicain Eddie Mercury, alias Lalo. L’occasion pour Justine de dévoiler l’étendue de ses talents et de ses amours musicaux : cold wave, electronica, techno et pop. Dix morceaux sur lesquels on croise les ombres bienveillantes de Miss Kittin & The Hacker, Kas Product, Paranoid London, Glass Candy ou des artistes historiques du label Warp.

Les Nouveautés Nouvelles avec A.M Higgins, Julia Daigle et Alma Elste.

« Viens seul et sois mon point d'ancrage », c’est avec ces mots qu’Anne Meredith Higgins ouvre sa chanson « Anchors ». Une prière que cette américaine originaire de Chicago qui a trouvé l’asile musical en Aveyron, peut adresser à son amoureux comme à la nature. Elle, qui s’est échappée avec son batteur de mari des architectures verticales pour vivre une existence plus horizontale, plus proche des vibrations de la terre. A.M Higgins est à l’aise pour écrire des chansons à tiroirs.

En effet, il faut accepter plusieurs écoutes pour apprécier à leur juste valeur, la chaleur de sa voix, la finesse des arrangements : ici un orgue assourdi, là une batterie délicate et tout autour de l’espace pour apaiser son esprit pendant que le monde se défait !

Son premier album s'intitule « Hymning », il est produit par Casey Foubert (Sufjan Stevens, The Shins) et A.M Higgins sera en concert le 10/11 au Walrus à Paris, le 19 à Montauban et le 21 à Rodez.

Julia Daigle vit à Montréal donc dans le meilleur des deux mondes. On l’avait identifiée au sein du duo électro-pop Paupière et c’est toujours en binôme avec Dominic Vanchesteing, un multi instrumentiste qu’elle creuse ses obsessions pour les histoires, celles d’amour comme d’amitié. Là aussi, le diable et la beauté sont dans les détails, dans les basses souples, dans la voix vaporeuse de Julia Daigle entre chant et récitation et dans les irruptions inattendues de mandolines ou de bouzoukis… Son disque s’appelle « Un singe sur l’épaule », sur le label Lisbon Lux, cette métaphore qui signifie qu’une décision ou une responsabilité à prendre vient de changer de destinataire. Et nous, on est enchantés de prendre en charge la diffusion de cette pop progressive et audacieuse !

Alma Elste est une jeune parisienne de 30 ans, qui distille ses chansons lentement mais sûrement. Des chansons dont on tombe complètement sous le charme comme on a pu être envoûtés par celles de Cat Power ou de Feist. Vous l’avez compris, Alma Elste explore le territoire de la vulnérabilité et de la renaissance, comme elle l’avait fait dans ses deux livres « L’oubli » et « Survivre », parce qu’elle est aussi romancière sous le nom de Frederika Amalia Finkelstein. Elle voyage avec une voix de fée, formation gospel puis lyrique, piano dès l’âge de 5 ans et un petit Casio pour s’inventer un orchestre. Il y a une douceur extrême dans sa pop intemporelle et minimale. « The Story Of Alma », c’est le titre de son 1er EP, chez Cracki Records