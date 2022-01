Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

MC Solaar

Réédition de ses trois premiers albums

Qui sème le vent récolte le tempo sorti en 1991, Prose combat en 1994 et Paradisiaque en 1997, les trois premiers albums de Mc Solaar sont enfin réédité en vinyle et disponible en streaming. Trois oeuvres majeures dans la construction de cet artiste incontournable, et dans celle d'un courant musicale marginal à l'époque, et incontournable aujourd'hui.

Maï Lucas

Livre: Hip hop don't stop

Depuis ses débuts en 1986, la photographe Maï Lucas a observé à l’émergence du Hip-hop en France, à une époque où personne ne pensait vraiment que cette culture allait devenir un mouvement majeur, dont les codes allaient progressivement toucher l’ensemble de la société.

Franco-vietnamienne de la première génération, Maï Lucas se reconnait immédiatement dans l’esprit de ce mouvement. Elle se lie d’amitié́ avec les jeunes musiciens, graffeurs et danseurs de toutes origines, précurseurs de cette culture faite par les jeunes et pour les jeunes.