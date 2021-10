Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Hubert-Félix Thiéfaine et Arthur Navellou © Radio France / Marion Guilbaud

Hubert-Félix Thiéfaine

Album : Géographie du vide

7 ans après "Stratégie de l'inespoir", Hubert-Félix Thiéfaine revient avec un nouvel album résolument moderne et éclectique, tant par sa musique que par ses thématiques. Avec ses mélodies entêtantes et ses fulgurances poétiques, tantôt désabusé, tantôt désopilant, l'artiste nous prouve qu'il n'a rien perdu de ce qui fait, depuis plus de quarante ans déjà, sa force et sa singularité.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Adrien Navellou

Livre : _J'envisage l'impossible _aux Editions de l'Iconoclaste

Arthur Navellou, la trentaine, artiste au sein du collectif Catastrophe et jeune père, s'interroge sur sa place dans le monde. D'abord sa généalogie : en quelques mots tendres et piquants, il décrit ses ancêtres, ses parents, ses frères et soeurs. Ensuite, ses contemporains, amis ou anonymes, les lieux qu'il traverse, ses rêves et ses peurs. Un retour sur soi dans lequel le lecteur se glisse, pris à son tour dans le flot de ces rêveries et questionnements qui sont ceux de la vie même. Tout est fluide et charmant dans ce texte accessible et riche en surprises.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Les Nouveautés Nouvelles avec Pacôme Genty, L'Eclair et Bachar Mar Khalifé

Pacôme Genty est un musicien découvert avec son ancien projet Erevan Tusk, qu’on avait aussi entendu aux côtés d’Arman Méliès. Il est également peintre et il y a quelque chose de pictural dans sa façon de composer sa musique : tracer l’esquisse, puis touche après touche, instrument après instrument, comme avec le saxophone d’Adrien Soleiman sur certains titres, s’approcher de la mélodie.

Sur la bio qui accompagne son disque, il y a cette phrase de Mark Hollis, l’idole de tous les fans de pop atmosphérique et introspective : « Avant de jouer deux notes, apprenez à en jouer une. C'est vraiment aussi simple que ça. Et ne jouez pas une note à moins que vous n'ayez une raison de la jouer ». Et on sent que cette citation, Pacôme Genty l’a méditée et infusée dans ce premier disque à la sobriété mélancolique qui sortira le 29/10.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

L’Éclair, c'est un projet musical qui nait à Londres en 2015 pendant un voyage linguistique de deux genevois. A leur retour au pays, ils sont rejoints par quatre autres musiciens avec lesquels ils jettent les bases d’une grammaire musicale héritée du kraut rock mais également du funk. Du "proto groove" comme ils disent et c’est vrai qu’il y a une dimension rythmique assez irrésistible dans les compos de L’Eclair.

C’est sans doute cet attrait pour la transe, cette envie de faire danser les foules qui les a fait rejoindre le label genevois Bongo Joe, un label qui participe au renouveau du groove psychédélique actuellement à la mode de l’autre côté des Alpes. Leur nouvel album « Confusions » a été enregistré sur 4 sessions différentes étalées sur 9 mois, il sortira le 12/11 et sera en concert le 03/12 à la Boule Noire à Paris.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

On termine cette rubrique avec une reprise d’une chanson de Georges Moustaki, un artiste un peu délaissé aujourd’hui mais qui a signé des chansons cultes « Milord » pour Piaf, « La longue dame brune » pour Barbara, « Ma Liberté », « Le métèque »…

Cette reprise, c’est Bachar Mar Khalifé qui l’a enregistrée, musicien et chanteur libanais qui travaille une musique entre orientalisme et électro. Un libanais qui revisite la chanson d’un égyptien aux origines grecques, ça a du sens ! Encore plus, quand on sait que cette reprise, il l’a choisie pour figurer sur une compilation « Musique de Fête » : une initiative qui met à l’honneur une scène électronique orientée vers le Maghreb et le Moyen-Orient à travers une série de mixtapes et de soirées en Europe et au Maghreb. Leurs mots d’ordre : Fête, Danse, Convivialité, Partage et Célébration ! La compilation sortira le 08/10 sur le label Nowadays avec également Taxi Kebab, Aly Mrabet, Carthrnage ou encore Gasba.Bpm. A retrouver sur scène le 13/10 au Mama Festival.