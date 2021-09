Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club

Nathaniel Mechaly - Gaspar Claus © Radio France / Marion Guilbaud

Gaspar Claus

Album : Tancade

Depuis qu’il gravite à travers la planète des sons, avec une totale disponibilité d’oreille et d’esprit, le violoncelliste Gaspar Claus s’est déjà illustré aux côtés de Rone, Jim O’Rourke, Barbara Carlotti, Bryce Dessner, Arandel, Matt Elliott, Keiji Haino, Peter von Poehl ou encore Serge Teyssot-Gay. Entièrement (ou presque) instrumental, « Tancade » contient au total onze morceaux. La plupart proviennent des sessions réalisées entre 2017 et 2021.

Nathaniel Mechaly

Compositeur, il signe la BO de la nouvelle série de Canal " Shadowplay" diffusée depuis le 2 septembre 2021

Les Nouveautés Nouvelles avec Palatine, Clément Walker et Albin de La Simone et Yaël Naïm

Palatine : "Elénore"

Il dit : « Talismanie est un recueil de cinq chansons sur les femmes et les contours changeants de leur représentation ». Dans le même élan, s’interroge : « Comment habiter poétiquement le monde tout en prenant part à une conversation actuelle et concrète ? Comment faire ce travail et quelle place occuper quand on est un groupe d’hommes ?». Déclaration d’intention de Vincent Ehrhart-Devay, chanteur-compositeur et force motrice de la formation, à l’orée de cet EP. Comme un désir viscéral de se raccrocher à la marche sociétale. Comme une prise de conscience individuelle. Comme une approche réflexive, sans militantisme ou vérités assénées. Libre de toute tutelle, si ce n’est celle de la sincérité. Variations sur le même thème donc, impulsées pendant les confinements et la contrainte pour ses membres de l’éloignement géographique. Elles surgissent trois ans après Grand Paon de Nuit - qui n’a d’éphémère que son titre -, premier album au bel emballement critique et qui a débouché sur la constitution d’un solide noyau de fidèles. Souvenir encore tenace que ces chansons intenses et intimes, aussi avenantes que rugueuses, traversées par une sensualité nocturne. Qui se déroulaient avec une grâce onirique au sein de son alternance anglais-français et s’habitaient un peu plus à chaque écoute, faisant de Palatine un ami précieux, un guide serein, un enchevêtrement heureux entre Timber Timbre, Nick Cave, Alain Bashung et Jason Molina.Toujours ici, pour Talismanie, ce folk-rock mutant aux inflexions mélodiques americana, cette vibration des grands espaces, ces ambiances crépusculaires, ce lyrisme délié, cette moiteur langoureuse, cette voix suave, haut-perchée et pénétrante. Toujours ces ruptures rythmiques, ces montées sourdes, ces percées filmiques, cette mélancolie affable, cette vivacité nonchalante. Toujours les mêmes musiciens au diapason et à l’unisson: Jean-Baptiste Soulard (guitariste qui a aussi publié entre-temps Le silence et l’eau, probante rêverie sonore et mystique), Adrien Deygas (contrebasse), Toma Milteau (batterie). Moins énigmatique et vénéneuse qu’auparavant, la flamboyance de l’écriture embrasse une vision plus directe, plus frontale. Cathartique, bien sûr. Instinctif, aussi. Vincent Ehrhart-Devay use autant du portrait que du recours à la première personne. Déjà manifeste dans le répertoire de Palatine - Ecchymose notamment, sur les violences conjugales - la thématique de la femme et de sa réalité absorbe ainsi intégralement ce mini album. Il y a le consentement, évoqué à travers la situation banale de la drague basculant dans une forme de lourdeur (Elenore, d’inspiration à la Johnny Cash). Ou celui, plus grave et intolérable par ses assauts violents, qui hante les victimes (La main). Il y a également le traitement de la symbolique féministe où s’entrechoquent Calamity Jane, Jeanne d’Arc et les Femen (Jane Jane). Trois figures emblématiques, chacune à leur manière, d’émancipation et de militantisme. Il y a encore la Banshee, créature de la mythologie celte, messagère de la mort qui prédit et annonce un décès par son cri, représentative ici de la parole libérée des mouvements #metoo et #balancetonporc (The everynight Banshee). Et une plume impressionniste qui offre une sorte de grandeur au rôle de la call-girl (Samovar). Il y a là, enfin et surtout, des chansons liminaires, impériales et à la beauté magnétique.

EP "Talismanie" le 05/11.

Clément Walker : "Maudit Mirage"

Une vision, entre ciel et mer, appelle un être mystérieux à l’éveil amoureux.

"Maudit mirage est né d’un rêve, ou plutôt de l’envie de rêver alors que nous entamions un deuxième confinement. La musique était déjà écrite et le texte est arrivé comme une ode à la liberté, un retour à la source, parfait pour faire naître le destin d’un personnage. Les images se succédaient dans ma tête et prenaient la forme d’une poésie étrange, suspendue dans le temps."

Avec ce premier single, Clément Walker apporte un vent frais dans le paysage de l'indie pop française grâce à ses mélodies épurées, ses synthés et sa voix perchée dans les nuages. Comme une invitation au voyage, "Maudit Mirage" plante le décor d’un paradis terrestre aux couleurs de l’été et prend les allures d’une douce rêverie électronique.

Amoureux du son vintage, chineur de chemises rétros et de vieux magnétos à bandes, c’est sous les traits d’un extra-terrestre à forme humanoïde que Clément Walker débarque avec ce premier EP du même nom. D’Américain il ne porte que le nom, et si la musique de Maudit Mirage évoque la pop psychédélique anglophone de Connan Mockasin, ou bien encore les sonorités nonchalantes de Mac DeMarco, c’est entièrement en Français qu’il écrit et chante l’odyssée d’un être venu d’ailleurs. Entre évocation érotique et rêverie électronique, on s’abandonne à l'expérience du sentiment amoureux, de l’amour perdu et de la solitude urbaine.

EP attendu le 05/11

Albin de La Simone & Yaël Naïm : "Tinassi-Li"

Vingt-cinq ans. Un quart de siècle de chansons, françaises et d’ailleurs, de paroles jamais en l’air, de concerts, de rencontres, de paris, de victoires, de joies intenses et de quelques peines immenses… Un quart de siècle qui a passé si vite qu’on se pince en regardant les dates. 1996-2021, c’est pourtant bien vrai ! Champagne !, comme dirait Higelin, qui souffla d’ailleurs le nom de ce label à naître dans l’oreille déjà experte de Vincent Frèrebeau, alors directeur artistique chez WEA. Frèrebeau, un nom prédestiné pour fonder une famille, de cœur et d’affinités électives. Une famille qu’on se choisit et qui grandit au fil du temps.

tôt Ou tard a 25 ans et un album est à venir le 5 novembre où les artistes du label s’échangent leurs répertoires. Et la chanson signée Yaël Naïm et Albin de La Simone est le seul titre inédit du projet.