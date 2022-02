Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Hubert Lenoir

Album : Pictura de ipse : musique directe

Au Québec, Hubert Lenoir est une star. En France, il le sera.

“Je ne viens pas d’un milieu intellectuel. Moi, je regardais la télé et j’écoutais les radios commerciales, voilà mes racines. Tout le reste, je l’ai découvert plus tard.”

Prince, Steely Dan, Chris Watson, membre fondateur du groupe proto-industriel britannique Cabaret Voltaire, reconverti dans le field recording, ou encore le trompettiste américain Jon Hassell, grand maître du collage sonore qui a récemment passé l’arme à gauche. Né dans la 1ère génération internet Hubert Lenoir s'est nourri de musique diverses et variées De quoi stimuler le système nerveux d’un gosse issu des banlieues pavillonnaires mornes de Québec City, à l’heure de s’atteler à l’écriture d’un deuxième album.

Le juiice

Mixtape : iconique

Jeune rappeuse originaire de Boissy-Saint-Leger, dans le Val-de-Marne (94), Le Juiice ne cesse de faire parler d’elle depuis ses débuts. Découverte grâce à un premier freestyle pour lequel elle reçoit de nombreux éloges, elle décide de se lancer officiellement en 2017, elle qui n’avait jamais osé franchir le cap. Un Ep, une mixtape, un doc sur Canal+ "Reines, pour l'amour du rap", des feats, Le juiice se fait une place dan sle rap en France. Après deux années noires pour l’industrie de la musique, elle a ouvert un studio d’enregistrement avec son équipe qui lui a permis d’expérimenter de nouvelles sonorités. Deux années qui lui ont donné l’opportunité de se consacrer à plein temps à sa musique et à travailler les morceaux qui composent Iconique, sa nouvelle mixtape.