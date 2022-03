Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Philippe Katerine

Exposition : Le mignonisme

Carte rose à Philippe Katerine, le plus exaltant des artistes français, qui investit le magasin avec ses œuvres polymorphes célébrant « Le mignonisme » : bonshommes roses monumentaux sous les verrières et en vitrines, tableaux et créations plastiques uniques au deuxième étage. Des spectacles exclusifs, performances, playlists et collection de produits dédiés. Une collection pleine d’humour et de créativité pour voir la vie en rose.

Hey Djan (Adrien Soleiman et Anaïs Aghayan)

EP : Hey Djan

Fondé par Adrien Soleiman, tombé sous le charme de la musique et de la culture arméniennes grâce à sa femme, Hey Djan fait le lien entre chansons classiques et pop, revisitées et réorchestrées. La richesse du répertoire arménien offre un terrain de jeu sans frontière et sans limite en termes de création. Hey Djan propose un voyage spatio-temporel où d’anciennes chansons arméniennes fusionnent sans complexe avec des sonorités contemporaines.

Pour former Hey Djan, Adrien Soleiman s’est entouré de compagnons fidèles - les instrumentistes très demandés Maxime Daoud (Ojard, Malik Djoudi…), Adrien Edeline (Juliette Armanet, Clara Luciani…) et Arnaud Biscaye (Bibi Tanga, Bon Voyage Organisation…) - et a enrôlé un duo de chanteurs d’origine arménienne, Anaïs Aghayan et Djivan Abkarian.

Pour ce premier EP éponyme, les musiciens d’Hey Djan ont choisi trois chansons issues du répertoire populaire arménien, qu'ils ont modernisées et adaptées : "Yerevani Siroon Aghchig" (dans la version du chanteur arménien du Liban Garbis Libarian), "Zokanch" de la légende vivante Harout Pamboukjian et "Djeyrani Bes", enregistrée par Adiss Harmandian en 1971.

Clair

Single : "Tout est dans la tête"

Chanteur, acteur, dessinateur, plasticien mais aussi chef d’entreprise, PK lance son propre label « Maison Magique". Sa première signature est la chanteuse Clair qui a déjà collaboré avec lui sur scène et sur son dernier album. Un premier disque est prévu, il est écrit et composé par Philippe Katerine et co-réalisé avec Victor Le Masne (Juliette Armanet, Kavinsky…). Le clip du premier titre "Tout est dans la tête" a été réalisé également par Philippe Katerine avec William Lebghil et Angeline Henneguelle et c’est un hommage à l’artiste contemporain Edouard Levé.

CLAIR sera en concert le 18/03 au Consulat à Paris et le 27/3 en 1ère partie de Philippe Katerine à l’Olympia.