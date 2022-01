Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Marie Modiano

Livre : Le mur de nuage

Nouveau roman pour Marie Modiano, auteur de recueil de poésie, de textes, et bien sur chanteuse avec six albums.

« Abandonné à la naissance derrière la caisse automatique d'une station-service, sur la nationale W19, à quelques centaines de kilomètres de la ville, Lantos n'avait jamais rencontré ses parents. Un agent de sécurité avait entendu des cris et découvert un nourrisson affamé, sévèrement brûlé au visage après être resté plusieurs heures sous un soleil écrasant. C'était un miracle qu'il soit encore en vie. »

Ainsi commence Mur de nuages, l'histoire d'un enfant dont personne ne voulait. Le hasard, obstiné, l'aide à parvenir à Vera Sol, la grande ville de la côte où tout est possible. Il y joue ses chansons, portées par la voix de Fryda, habitées par ses souvenirs du désert, de la douce Ulli, de son ami Aberoze. Mais conquérir la ville est une autre affaire.

Jahen Oarsman

Album : Shelters

Avec ce premier album précédé par 3 EPs remarqués (Lauréat du tremplin « Ampli » de Ouest France, aide à l’autoproduction Sacem, sélectionné par le dispositif d’accompagnement GO+), depuis sa bulle, le normand Jahen Oarsman nous invite à une ballade intérieure au folk moderne où beauté, émotion et intimité sont les maîtres mots. « Cet album qui n’est pas joyeux mais qui apaise est écrit après les souffrances » ; c’est sans doute pour cela qu’il sonne si serein et qu’il offre un abri (Shelters en anglais) idéal.

L'impératrice

Nomination aux Victoires de la Musique dans la catégorie Révélations Féminines.

Après deux albums remarqués ("Matahari" en 2018 et "Tako Tsubo" en 2021), des tournées dans le monde entier, L'Impératrice est nommé aux côtés de Barbara Pravi et de Silly Boy Blue aux prochaines Victoires de la Musique, qui se tiendront le 11/02 à la Seine Musicale à Paris.