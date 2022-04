Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Limsa d'Aulnay

EP : Logique part.3

--

ASM

EP : Origin & juice

ASM (A State of Mind), le collectif hip hop international composé de Green T, FP et Rhino, lance un nouveau projet en collaboration avec CMR (Chinese Man Records) et Vins Chez Nous appelé "Ōrigin & Juice" afin de combiner leur amour pour la musique, la gastronomie et le vin naturel.

Le projet se présente sous la forme d'une série de 6 vidéos et singles, dans laquelle chaque épisode explore un pays différent pour célébrer ses vignerons naturels, ses traditions culinaires et son histoire musicale réinterprétée dans le style boom bap ultra-lyrique unique d'ASM.

Ce projet se déclinera en 6 singles / 6 pays / 6 domaines :

- Italie : 22/10/2021 - Vignoble / Domaine : Costadila

- République Tchèque : 19/11/2021 - Vignoble / Domaine : Milan Nestarec

- Espagne : 17/12/2021 - Vignoble / Domaine : Partida Creus

- Grèce : 28/01/2022 - Vignoble / Domaine : Ktima Ligas

- Allemagne : 25/02/2022 - Vignoble / Domaine : Brand Bros

- France : 25/03/2022 - Vignoble / Domaine : Mosse

Damlif

--

Suzane

Single : "Clit Is Good"

Elle a été Victoire de la Musique en 2019 dans la catégorie Révélation Scène avec ses histoires vraies sur fond d’électro percutante, une silhouette dynamisée par sa fameuse combinaison bleue électrique, la chanteuse SUZANE est de retour avec un nouveau titre "Clit Is Good", une ode au plaisir féminin. En concert à Gray le 27/05, au Aluna Festival à Ruoms le 24/06, Solidays à Paris le 26/06, plein de festivals tout l’été jusqu’à l’Olympia à Paris le 22/09.