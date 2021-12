Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Warren Ellis

Bande originale du film : "La panthère des neiges"

Warren Ellis : J’ai rencontré Marie Amiguet et Vincent Munier en janvier 2021, et j’ai été fasciné par leur parcours et leur personnalité. Après avoir vu une première version du film – dans lequel étaient montés des titres préexistants de Nick Cave et moi-même – puis lu la traduction anglaise du livre de Sylvain Tesson, j’ai immédiatement accepté de composer la musique originale de "La Panthère des Neiges" . Pendant l’enregistrement prévu sur une semaine, j’ai demandé à Nick Cave de passer quelques heures pour la composition d’un des thèmes et de s’asseoir au piano. Curieux, il a regardé le film de Marie, et est finalement resté avec moi en studio tout du long. À l’image de ce qu’a ressenti Nick, il y a quelque chose dans ce film qui vous happe. J’ai moi-même vite compris que le film méritait une « voix musicale » qui lui soit propre, et ai fait tout mon possible pour le doter d’une bande originale qui lui ressemble. Ce film, ma rencontre avec Marie et Vincent m’ont profondément marqué. À tel point que depuis, j’ai créé une réserve à Sumatra qui aura pour but la protection de certaines espèces d’animaux (Ellis Park - ellispark.org). Quand je vous dis que ce film vous transforme ! "La Panthère des Neiges" traite de sujets à la fois urgents et profonds, parle de crainte et d’émerveillement. Intégrer des cris d’animaux à la partition a été pour Nick et moi une expérience presque plus émouvante qu’elle ne l’est habituellement avec des voix humaines. Nous avons fait ce que je pense être l’une des plus belles musiques originales sur lesquelles nous ayons jamais travaillé. Une de mes expériences préférées. Les stars de ce film sont les animaux, filmés dans toute leur splendeur sauvage et comme nous ne les avons jamais vus auparavant - et l’homme qui les regarde dans le respect et l’émerveillement.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Nicolas Becker

Après ses débuts de bruiteur pour le film La Haine notamment, Nicolas Becker s'est affirmé dans le sound design. Parmi ses faits d'armes, on le retrouve à la supervision sonore du film Gravity d’Alfonso Cuarón ou 127 heures de Danny Boyle. 2021 marque la consécration puisqu'il à reçoit un oscar pour son travail sur Sound of Metal de Darius Marder. Il travaille aussi avec le producteur électronique Agoria pour des projets entre science et art contemporain.

Les Nouveautés Nouvelles avec Génial au Japon, Moonsters et Jawhar.

Meilleur nom de la semaine, voire du mois, avec Génial au Japon ! Un nom qu’ont choisi deux musiciennes bordelaises Blandine Peis et Emeline Marceau, toutes deux issues du collectif Le Fennec. Le Fennec, c’est une meute de musiciens sauvages, onze groupes bordelais, talentueux, consanguins et déterminés, comme ils aiment à se définir ! Un premier EP « In Between » en 2017 nous avait permis de faire connaissance avec la pop kimono de Génial Au Japon, une pop qui prend sa source dans celle des années 2000, celle de LCD Sound System ou de Blonde Redhead. Pas d’exotisme extrême-oriental ici, plutôt une confrontation entre voix douces, guitares tordues, synthés soyeux et basses soutenues ! En 2021, Génial au Japon a décidé de mettre en valeur l’humain avec une série de 5 titres, 5 titres qui donnent lieu à 5 portraits qui portent chacun un prénom : Jack, Anna, Juliet, Rose et Soren. 5 titres accompagnés de 5 clips en forme de court-métrage avec 5 personnages mal dans leur peau, à l’étroit dans leur vie. Entre charme et étrangeté, il y a comme du Murakami dans les airs de Génial au Japon.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Moonsters, ce sont quatre musiciens qui se fréquentent depuis 2009 pour créer des climats de transes et se livrer à des improvisations colorées. En cela, le groupe s’inscrit dans ce renouveau que connait le psychédélisme sur toute la planète pop depuis quelques années. Après un album et un EP, Moonsters reste sur le coup : ils continuent de chercher, de se renouveler, d’ouvrir encore et encore d’autres portes de la perception et nous proposent d’aller voir et entendre ce qui est caché derrière la mélodie. Derrière, on y trouve souvent des vibrations, des accidents, l’envie d’échapper au format. Leur nouvelle chanson s’appelle fort à propos « Dreamer » : on y entend des murmures d’orgue, des cris de guitare et la voix douce d’Arthur Jacquin qui nous invite à lâcher prise.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

La voix de Jawhar est douce et intense, il chante en arabe une folk orientale mais jamais folklorique. Sa folk est plutôt ténébreuse et hypnotique, sans artifices et elle donne à Jawhar, l’aura d’un Nick Drake du Maghreb. Ca fait un moment qu’on suit cet artiste tunisien qui vit aujourd’hui dans la campagne belge. Un artiste qui travaille le clair-obscur musical depuis trois albums tous aussi remarquables les uns que les autres. Lui aussi, il s’attache dans ses chansons à des personnages en marge, incompris, solitaires, en mal d’amour et de reconnaissance. Jawhar est aussi dramaturge et comédien, ce qui explique la puissance narrative et évocatrice de ses chansons. Son nouveau disque est attendu pour le printemps 2022, son nom « «Tasweerah » qui veut dire à la fois, portrait, image, instantané, mais aussi projection de l’esprit…