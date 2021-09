Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club

Yael Naim et Adrien Gallo © Radio France / Marion Guilbaud

Yael Naïm

Musicienne, auteure compositrice, Yael Naïm est membre du jury du Champs-Elysées Film Festival La 10ème édition de Champs-Élysées Film Festival se tiendra du 14 au 21 septembre dans les salles de cinéma des Champs-Élysées. Elle sort un titre en duo avec Albin de la Simone « Tinassi-li » qui sera présent sur l’album des 25 ans du label tôt Ou tard

Adrien Gallo

Album : Là où les saules ne pleurent pas

Pour l’occasion, Adrien Gallo, le chanteur et leader de BB Brunes a réuni en studio un mini orchestre pour réaliser un véritable fantasme, celui d’enregistrer en direct, à l’ancienne, et dévoiler ainsi son goût pour la chanson française élégante et la pop anglo-saxonne des années 70. Avec Maxime Kosinetz, ami depuis le lycée devenu ingénieur du son (Bon Voyage Organisation, Papooz...) et qui a co-réalisé l’album, ils ont embarqué au Studio de la Seine un quintette de cordes dirigé par Christelle Lassort, adjoint d’une harpiste et d’un flutiste, en plus des instruments rythmiques traditionnels et des guitares, d’un vibraphone, du piano et des claviers analogiques, pour donner corps à ce fantasme grand luxe, sans excès de nostalgie mais par amour pour les sons chaleureux, les vibrations naturelles de l’air et les belles amplitudes harmoniques.

Les Nouveautés Nouvelles avec Arianna Monteverdi, Stranded Horses et PR2B.

Elle porte un nom à composer et à chanter du baroque, Arianna Monteverdi mais derrière ce pseudo flamboyant mais trompeur, il y a une jeune française, nantaise pour être précis. Une fan d’americana à la voix lyrique, vibrante, un peu comme une petite fille vendéenne de Dolly Parton ! Arianna Monteverdi a commencé en solo, elle jouait alors une folk éthérée, sur une très belle guitare Gibson, son imaginaire a été façonné par les westerns regardés enfant à la télé et par ses nombreux séjours au Texas. Aujourd’hui, elle chante toujours le blues amoureux mais dans une une version plus incisive, plus énergique, grâce à une formule en quatuor… Et là où elle continue de nous séduire, c’est que malgré l’arrivée de cette électricité dans ses chansons, elle parvient à en préserver l’intimité, la spiritualité et la grâce. Le clip de "Falling for falling" est à voir ici. Son nouvel EP « Multiple » est édité par les Disques Normal et elle sera en concert à Nantes le 24/09 et le 27/10.

De la spiritualité, il y en a aussi dans la démarche et dans la musique de Stranded Horse ! Stranded Horses, c’est la dernière incarnation de Yann Tambour, un musicien qui s’était illustré avec le projet Encre au début du millénaire, un projet basé sur le sampling de cordes, de piano et de voix. Avec Stranded Horses, YT est revenu à des instruments plus traditionnels, il a ainsi appris à jouer de la kora, avec la famille Sissoko… Car Yann Tambour cultive depuis toujours une curiosité pour les musiques d’ailleurs, un appétit pour les mariages insolites comme entre le blues du Mississipi et la pop psyché d’Asie du sud est. Il y a quelques années, il revisitait « Transmission » de Joy Division avec divers instruments du Sénégal. Et ce métissage des sons, des langues, car il chante en anglais, en français et même en wolof, c’est ce qui colore « Grand Rodéo », son disque de folk crépusculaire ! Oui, parce qu’il est aussi question d’une apocalypse dans le septième album de SH, celle que tout le monde voyait venir mais que personne n’a tenté d’empêcher. « Grand Rodéo » est un disque post visionnaire, un disque qui prédit le passé. Alors, comment faire face aux derniers feux d’un monde qui s’éteint ? Avec ses trois complices, Stranded Horses propose la transe, la danse, comme avec cette « Rumba du Trépas ». L'album sort sur le label Ici, d'Ailleurs et Stranded Horses sera en concert à Angers le 10/10, à la Maroquinerie à Paris le 13 et le 16 à Blois.

C'est une familière de Côté Club, PR2B, nom de code de Pauline Rambeau de Baralon, ou encore Rambo pour les intimes. Cette brunette n’a pas grand-chose en commun avec le personnage incarné par Sylvester Stallone, si ce n’est une détermination à faire gronder sa musique ! Cinéaste, elle a fait la Femis, fan de Moondog, elle lui a consacré un film, multi-instrumentiste, elle joue des claviers, du sax, de la clarinette…On avait adoré les climats hybrides de son premier EP « Des Rêves », cette façon d’associer un chant presque mélodramatique, un romantisme assumé avec des sons très contemporains. Sur « Rayons Gamma », le nouvel album qui s’annonce pour le 22/10, PR2B renouvelle ses voeux de mariage entre images et sons, comme sur cette chanson, "Ma meilleure vie", un piano voix émotif à souhait ! Elle sera en concert à Toulouse le 23/09, au Moulins de Brainans le 09/10, aux Primeurs de Massy le 03/11et à la Cigale à Paris le 23/03/22.