Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Bertrand Mandico & Pierre Desprats

Film : After blue (paradis sale)

Dans un futur lointain, sur une planète sauvage, Roxy, une adolescente solitaire, délivre une criminelle ensevelie sous les sables. A peine libérée, cette dernière sème la mort. Tenues pour responsables, Roxy et sa mère Zora sont bannies de leur communauté et condamnées à traquer la meurtrière. Elles arpentent alors les territoires surnaturels de leur paradis sale… Bertrand Mandico signe un nouveau film, accompagné de Pierre Desprats pour la musique.

Saint Michel

Album : Saint Michel

Il suffit de voir le nom du label qu’il a créé pour l’occasion, Sales Gosses Records, pour comprendre que Philippe Thuillier n’est pas seulement ce garçon doux et docile que sa musique rêveuse peut le laisser croire. Après deux albums en anglais, plus ou moins hâtivement rangés sous l’appellation fourre-tout Electro-pop, l’homme-studio de Saint Michel, originaire de Versailles, a décidé d’opérer à une petite révolution de palais en conjuguant prise de risque, lâcher prise et prise de liberté. Abandonnant le confort d’une major où il commençait à se sentir engourdi et bridé, il s’est lancé dans l’aventure solitaire de l’autoproduction avec la ferme intention de n’en faire qu’à sa tête et à ses envies.

Les Nouveautés Nouvelles avec les sons de Bon Voyage Organisation, Superpoze et Laurence-Anne

Bon Voyage Organisation : Apacheta

Il s’agit bien sûr de voyages intérieurs, de recherche d’harmonie

Entre les sons mais aussi entre les êtres.

C’est l’itinéraire suivi par BVO, un projet porté par Adrien Durand et ses complices

Ca fait presque dix ans que cet ensemble de musiciens imagine des voyages instrumentaux, des métissages entre les premiers instruments humains comme les percussions ou les vents et les derniers comme les logiciels ou les synthétiseurs.

Vous vous en doutez, avec BVO, on est très loin du séjour all inclusive, plus proche des treks dans la jungle de l’âme, bien loin des rivages…

Suivez le guide…

« Apacheta », ça veut dire un lieu de repos, extrait de leur nouvel album « Loin des rivages » qui sortira le 04/03

Un disque enregistré en 5 jours, entièrement en live réunissant jusqu’à treize musiciens dans une même pièce, ça se passait au studio de Jean Benoit Dunckel de Air. Et BVO sera en concert à la Gaité Lyrique à Paris le 29/06.

Superpoze : Geneva

Des voyages mais aussi des conversations

Celle qu’entretient depuis une dizaine d’années, le musicien et producteur normand Superpoze avec la musique électronique et instrumentale

Superpoze qu’on a entendu à l’œuvre avec Lomepal, Alex Beaupain

Au théâtre et au cinéma

Un Superpoze qui à l’approche de la trentaine, semble totalement affranchi des contraintes rythmiques de l’électro

Ses paysages sont plus vastes, il passe en cinémascope

Il a fait de la place pour convoquer des instruments comme le piano, les cordes, les cuivres et les chœurs.

Il le reconnait lui-même, « J’ai résisté à l’appel des mots pour faire un album instrumental, je n’ai pas résisté à l’appel de l’expérience collective ! »

Des conversations qui prennent la forme d’échappées belles, de déambulations mélancoliques, avec des perspectives et des points de fuite comme ce « Geneva »

Un nouvel album « Nova Cardinale » à paraitre le 25/03 et un concert au Trianon à Paris le 29/11.

Laurence-Anne : Pajaros

direction le Mexique avec la montréalaise Laurence-Anne

Elle y a vécu un an, elle a appris l’espagnol et elle est restée connectée avec ses amis là-bas mais aussi avec le mysticisme de ce pays.

Je vous avais déjà parlé de cette artiste québécoise lors de la sortie de son album « Musivision », un disque récompensé par deux prix dans son pays.

LA, c’est vraiment une autodidacte qui ne s’interdit aucune destination sonore, « Musivision » tenait ses promesses de kaleidoscope musical entre pop mystérieuse et rock insolite

On va clore ces Nouveautés Nouvelles avec elle et son dernier titre « Pajaros »

Les oiseaux, une chanson feutrée qui fait référence à l’enfermement

Au confinement qu’on a tous connu mais aussi au fait d’être pris à l’intérieur de soi, de vivre avec un secret et de comment le laisser s’envoler ?

« Pajaros », à retrouver sur « Musivisions », un titre produit par Jesse McCormack et Laurence Anne sera en concert à la Maroquinerie à Paris le 07/03 sur le label Bonsound.