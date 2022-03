Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Irène Drésel et Eric Gravel

Film : A plein temps

--

Les louanges

Album : Crash

--

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Lisa Leblanc

Album : Chiac Disco

Lisa Leblanc revient avec un nouvel album original, Chiac Disco, coréalisé avec son complice Benoît Morier. Souffle de vie empli d’éclats retentissants, mélodies lancées en l’air dans un pur geste libérateur, le disque est un salut à la mémoire de Lee Hazlewood, aux chics années disco et au funk. Entourée de Mico Roy, de Benoît Morier et de Léandre Bourgeois, Lisa a voulu laisser libre cours aux idées et à la virtuosité des musiciens, dans un esprit de partage et de collaboration. Enregistré chez elle, quelque part entre le salon et le sous-sol, l’album aux sonorités parfois sixties, parfois seventies, marque son retour au français et met en scène l’improbable rencontre du disco et du chiac, sorte de patchwork culturel où l’on se retrouve un pied dansant dans le disco-rural, l’autre dans le chiac-glamour; un album éclaté et lumineux, drôle et pétaradant, serti de paillettes musicales de toutes sortes et de phrases multicolores chantées haut et fort, sans complexe.