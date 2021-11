Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Gontard

Album : Akène

Tombant de plus en plus le masque, Gontard nous entraine dans une sorte d’épopée-western, de vadrouille sur la Nationale 7, hommage à une époque où le Valentinois puise l’essentiel de ses références musicales, littéraires et cinématographiques soit grosso modo la période 75-85, celle d’un monde plus balisé. Ce qui ne l’empêche pas, au contraire, d’élargir sa palette musicale avec le reggae La séduction ou les touches « world » de Mahalia Dooyoo. On attaque avec un Plein de super en bande de potes autour d’Akene Guetno et son Anémone belle comme un Camion, mais comme toujours avec Gontard, le léger ou faussement léger (Homme perdu) côtoie le touchant (La chansons de Cédric) voire le poignant (Femme d’entretien, Faillite). Ce voyage dans le passé lui aurait-il fait oublier le propos social voire politique tenu jusqu’ici sur le présent (Repeupler…) ou sur l’avenir (2029) ? Au contraire, il y puise la force de penser que Le vent sifflera trois fois car on sait « que nous sommes ensemble et qu’ils sont tout seuls », et que « Les loups c’est nous ». Même avec un masque de lapin.

Vincent Cardona

Film : Les magnétiques

Une petite ville de province au début des années 80. Philippe vit dans l’ombre de son frère, Jérôme, le soleil noir de la bande. Entre la radio pirate, le garage du père et la menace du service militaire, les deux frères ignorent qu’ils vivent là les derniers feux d’un monde sur le point de disparaître. La province, l'ennui, l'amour, les prémices des radios libres. C'est toute une époque que Vincent Cardona fait revivre dans "Les Magnétiques" au travers de l'histoire de ses personnages. Un période brève, mais charnière : 1978 - 1983. Vincent Maël Cardona est né en Bretagne en 1980. Il intègre le département réalisation de la Fémis et obtient le deuxième prix de la Cinéfondation avec Coucou-les-Nuages, son film de fin d’études. Les Magnétiques est son premier long-métrage.

Les Nouveautés Nouvelles avec les sons de François Joncour, Léo Blomov et Nicolas Paugam.

François Joncour, un musicien breton aussi à l’aise avec les guitares qu’avec les machines, publie un disque passionnant, « Sonars Tapes" , un projet initié par une scène de concerts à Brest La Carène et un laboratoire scientifique qui étudie les fonds marins. Alors, quand on dit fonds marins, on pense au monde du silence mais ces abysses mais aussi les personnes qui les observent ont une musique et des choses à nous dire. Et c'est cela qui est intéressant, avec « Sonars Tapes », ce n’est pas du tout un disque « Nature et découvertes » avec le chant des baleines et le bruit des vagues. Non, c’est une plongée dans la psyché de ces chercheurs préoccupés par l’état du monde et fascinés par la beauté de la catastrophe. Un disque éclectique, éclaté entre pop, électro et chanson, entre anglais, français et breton, il y a du Miossec et du Tiersen dans les parages... Une immersion hautement recommandée !

Léo Blomov, pseudo valise pour Léo musicien français du 21ème siècle et Oblomov, le héros du roman de Gontcharvov : un héros qui cultive assidûment un penchant naturel à la paresse, à la procrastination, qui ne quitte jamais son peignoir et son divan. Alors, peut-être que Léo Blomov a connu des périodes de glande dans sa vie mais finalement, son premier album voit le jour cette semaine. Son titre « Carpe Noctem » avec une humeur bien loin de la tragédie slave, même si Leo Blomov pose sur les photos avec une toque de fourrure devant une église orthodoxe. Non, la température de ce premier album est chaleureuse, presque brésilienne ou californienne par moments, il y a une certaine indolence dans sa pop de chambre, dans sa voix, on pense à Philippe Katerine. On accroche tout particulièrement aux guitares tordues et aux textes dé culpabilisants qui invitent à la lenteur. Un disque pour ceux qui préfèrent vivre quand les autres dorment.

Nicolas Paugam a choisi de quitter la frénésie parisienne pour laisser venir à lui des chansons lunaires et lunatiques. On l'a connu au sein du groupe folk alternatif Da Capo, puis en admirateur de Django Reinhardt avec son frère Alexandre, dans Les Frères Paugam à Meustaches, ça ne s’invente pas... C'est un excellent guitariste, un fou de musique brésilienne, il serait d’ailleurs selon Bertrand Burgalat, le chainon manquant entre Pierre Vassiliu et le tropicalisme. Difficile de rajouter quelque chose à cela ! Sinon qu’on adore le côté art brut que l’on retrouve dans son écriture libérée et obligée à la fois, sa voix qui n’en fait qu’à sa tête, sa vision mi amusée, mi lucide, celle qui rend les hommes heureux ! Nouvel album « Padre Padrone » et en concert le 26/11 à Pinsaguel, à Esquelbecq le 03/12, à Lille le 04/12 et au Petit Bain à Paris le 14/12.