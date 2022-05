Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Demi-portion

Album : Mots croisés

Je sais rapper mais j’voulais pas être rappeur ! Un artiste qui marche bien devait être un menteur.

Demi Portion, sur son morceau Retour aux sources, nous parle de celui qu’il ne voulait pas être. Il nous montre aussi celui qu’il cherche à être : un rappeur aguerri, qui pour autant ne ment pas, et reste fidèle à lui-même. Depuis près de vingt-cinq ans, l’artiste sétois ne se trahit pas, et dialogue avec son public, en toute sincérité. Ce dialogue avec le public, il le tisse sur les réseaux sociaux, mais aussi sur scène, son terrain de jeu favori depuis ses débuts.

Basile Palace

EP : Pour vous servir

Basile Palace, c’est avant tout l’histoire d’un rappeur qui voulait chanter, ou d’un chanteur qui voulait rapper, au choix. Basile, jeune parisien de 24 ans, grandit entre les cours de solfège, la journée, et les entraînements de diction, à travailler son flow en imitant Eminem et Sexion d’Assaut, un stylo dans la bouche, le soir. C’est à ce carrefour musical, celui de son enfance, qu’il a voulu revenir en 2019, en créant son projet Basile Palace.

Le résultat est inclassable et atemporel : quelque part entre les mélodies enfantines d’Eli et Jacno, les refrains entêtants de Julian Casablancas, l’acidité d’Orelsan, le personnage fantasque d’Elton John et les synthés années 80 de The Weeknd, Basile Palace est un ovni musical.

Mais Basile Palace, c’est aussi une manière de voir le monde, de parler d’amour et de toucher juste. C’est une invention, c’est un personnage, qui trompe la tristesse et s’amuse de ses larmes. En faisant de la détresse sentimentale une fête et de la nostalgie un sentiment dansant, Basile nous invite dans un palace d’émotions scintillantes et pose un filtre pop sur sa propre mélancolie.

Solal Roubine

EP : Hublot

Baigné dans la musique dès son plus jeune âge grâce à une famille de musiciens, Solal Roubine originaire des Hauts-de-Seine ressemble à un véritable personnage de bande dessinée à la Gaston Lagaffe, oscillant entre un clown sensible et un loser romantique, c'est l'anti-héros d'une nouvelle pop ultra fraîche.