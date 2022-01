Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Mathias Malzieu

Roman : Le guerrier de porcelaine

En juin 1944, le père de Mathias, le petit Mainou, neuf ans, vient de perdre sa mère, morte en couches. On décide de l’envoyer, caché dans une charrette à foin, par-delà la ligne de démarcation, chez sa grand-mère qui a une ferme en Lorraine. Ce sont ces derniers mois de guerre, vus à hauteur d’enfant, que fait revivre Mathias Malzieu, mêlant sa voix à celle de son père. Mainou va rencontrer cette famille qu’il ne connaît pas encore, découvrir avec l’oncle Emile le pouvoir de l’imagination, trouver la force de faire son deuil et de survivre dans une France occupée. Il aura fallu plus de six ans à Mathias Malzieu pour écrire ce Guerrier de porcelaine, son roman le plus intime, où, alliant humour et poésie, il retrace l’enfance de son père et s’interroge sur les liens puissants de la filiation.

Vanessa Philippe

Album : Soudaine les oiseaux

A la suite du décès soudain de sa grande sœur en août 2019, Vanessa Philippe écrit et compose un nouvel album «Soudain les oiseaux», dont la sortie est prévue début 2022. En cohérence avec son quatrième album, elle confie à nouveau les arrangements et la réalisation à Pascal Parisot et crée son propre label. Également danseuse et chorégraphe, en août 2020, pendant l’écriture de son nouvel album, elle créé une vidéo danse «Suddenly the birds» dédiée à sa sœur, en collaboration avec l’école de la compagnie Martha Graham de New-York, dans le cadre de la formation intensive d’été.

Les Nouveautés Nouvelles avec les sons de Cascadeur, Quinquis et Gael Faure

Cascadeur : "La promesse"

C'est le retour de cet artiste qui cache son visage derrière un casque mais pas ses sentiments.

La signature de Cascadeur, c’était et c’est toujours cette voix de tête, tête de pont d’une musique ample, imagée, émotive. Trois albums et une Victoire de la Musique en 2015 lui ont permis de développer un écosystème entre pop et cinéma. Aujourd’hui, le musicien messin revient avec un titre en français et se rapproche ainsi de Christophe, avec lequel il partage la passion des claviers et des chansons bleues. Album "Revenant" attendu pour le 11/03.

Quinquis : "Setu"

C’est le pseudo que s’est choisi Emilie Tiersen, la femme de Yann Tiersen. On l’avait déjà repérée sous le nom de Tiny Feet, hôtesse alors d’une pop sombre et envoûtante. En 2022, Emilie redémarre ses logiciels, l’intime (elle est devenue mère) et l’artistique avec Quinquis, elle se reconnecte avec ses racines bretonnes. Ca s’entend dans son chant, en breton et dans sa musique qui doit autant à l’aquatique avec des voix qui flottent qu’au vent avec des boucles électro qui semblent comme souffler autour et dans son studio à Ouessant. Album "Seim" sur Mute Records à venir le 20/05

Gael Faure : "La mémoire de l'eau"

Une chanson inédite de Gael Faure, avec des claviers dans un univers jusque-là plutôt marqué par l’acoustique. Révélé il y a plus de 15 ans par la Nouvelle Star, le chanteur français n’a eu de cesse de prendre ses distances avec la musique formatée : avec ses trois albums, avec un spectacle magnifique autour de Giono et surtout avec des chansons humanistes qui s'approchent de plus en plus, au plus près des bouleversements de la vie. Pour cet inédit « La mémoire de la peau », il a trouvé les meilleurs camarades à savoir Barbara Carlotti qui signe le texte et le canadien Patrick Watson qui produit cette chanson comme suspendue !