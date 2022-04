Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Après le débat du second tour des élections présidentielles, place au debrief...musical, en direct du Printemps de Bourges, pour annoncer les festivités à venir, avant de se retrouver vendredi soir, avec du live !