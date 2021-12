Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Feu ! Chatterton

Album : Réédition Palais d'argile

En 2014, Feu! Chatterton sortait le rock hexagonal de sa torpeur avec La Malinche et Côte Concorde, deux titres, aujourd’hui cultes, en forme de manifeste pour une nouvelle chanson française. C’est sur scène que le Feu! va parfaire sa réputation, électrisant les foules des festivals les plus prestigieux (Francofolies, Rock en Seine, Solidays...) et les salles de concert aux quatre coins de la France, remplissant au passage l’Olympia et le Zénith de Paris. En 2018, le quintet livrait la suite tant attendue de son premier album Ici le jour (a tout enseveli): plus intimiste, plus long en bouche, L’Oiseleur (et les inoubliables Souvenir et L’ivresse) prouvait que le groupe était là pour durer. Sur Palais d’argile, troisième acte du cadavre exquis, les Feu! portent un regard critique, parfois désabusé mais toujours avec humour, sur ce monde connecté qui nous entoure. Ils nous embarquent dans une odyssée moderne où les navigateurs ne sont plus ceux qu’ils devraient être: «Mange un cookie, les navigateurs sont à la fenêtre! Fais-leur coucou...». La réédition de Palais d'argile comporte des versions lives de certains titres de l'album.

Renaud Létang

De Feist à Manu Chao, en passant par Philippe Katerine, Chily Gonzales ou Gauvain Sers, Renaud Letang a façonné une partie de la musique française depuis des décennies. il raconte son parcours, ses voyages, ses reflexions, ses rencontres....passionnant !