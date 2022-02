Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Philippe torreton, Marion Rampal et richard kolinka © Radio France / Marion Guilbaud/France Inter

Philippe Torreton & Richard kolinka

--

Marion Rampal

Album : Tissé

--

Chanteuse, songwriter, Marion Rampal tisse un lien entre mémoire et invention, mot et mélodie, musiques populaires afro-américaines et racines classiques occidentales. Son nouvel album s'intitule "Tissé" et elle sera en concert le 29/04 à La Garde, le 18/05 au festival Jazz à St Germain des Prés et le 20/05 à Jazz Sous Les Pommiers à Coutances.

Les Nouveautés Nouvelles avec Lisa Portelli, Emilie Zoé et Mathieu Saïkaly

Lisa Portelli : Réalité

Les aficionados de chanson française lettrée et mélodique

Sont familiers de ce nom et de sa voix tendre.

Pour les autres, Lisa Portelli est apparue dans le paysage musical hexagonal dans les années 2000

Avec une guitare (premier prix de conservatoire) et une honnêteté, une audace dans l’écriture

Qui outrepassait la séduction.

Elle a déjà publié trois albums et elle revient avec un titre qui tourne cette fois-ci autour du piano, un instrument qu’elle a apprivoisé récemment

Lisa Portelli chante « Une autre réalité se dresse », un futur dans lequel « il faut se faire fort », elle saura faire… Son nouvel album "L'Innocence" est attendu pour le 01/04.

Emilie Zoé : Parent's House

Une jeune musicienne ascendant Cat Power, PJ Harvey

Une autodidacte qui a fait ses armes comme guitariste et choriste Auprès de ses compatriotes Anna Aaron et Sophie Hunger

Des femmes qui savent accorder leurs voix à leur météo émotionnelle

Et Emilie Zoé ne déroge pas à ce principe.

Elle a adapté ainsi ses chansons orageuses pour le théâtre, le cinéma et des lectures.

Ce qui frappe chez elle, c’est sa voix à la fois nerveuse et douce

Sa grande maitrise des arrangements et des contrastes,

Sa musique est ainsi traversée de tensions et d’ouvertures lumineuses.

« Hello Future Me », son dernier album est sorti le 11/02 et elle sera en concert le 08/03 à St Brieux, le 09 au Pop-Up du label à Paris, le 10 à Epinal, le 17 à Lille, le 19 à Savigny le Temple et le 01/07 aux Eurockéennes de Belfort.

Mathieu Saïkaly : Neptune

On a beaucoup d’affection pour ce drôle d’oiseau dans Côté Club

Il prête parfois sa voix de tête aux compos d’Esteban Van der Guy

Et en solo, poursuit une carrière que certains qualifieraient d’erratique

Mais que nous, on choisit de considérer comme totalement atypique.

Ainsi, à 20 ans, quand Mathieu Saïkaly remporte la Nouvelle Star en 2014, il décide de fuir très vite la lumière artificielle pour se recentrer sur des chansons à la bougie renouant avec l’esprit premier du folk

Se débarrasser du superflu pour s’approcher au plus près des émotions

D’autres avant lui, comme Nick Drake ou José Gonzales lui ont ouvert la voix

Une voix sans mauvais jeu de mots, qui reste son atout maître

Ce garçon peut tout chanter, ce soir, il se penche sur le moment juste avant la séparation, quand on se rend compte trop tard que l’amour a filé, très loin vers Neptune