Benjamin Durand © Eglantine Aubry / Mick Strauss © Thomas Rousseau (Boogie Drugstore)

Benjamin Durand

Livre : Oasis ou la revanche des ploucs de Benjamin Durand et Nico Prat, éditions PlaylistSociety

Derrière les tubes des années 1990, devenus des hymnes classiques (« Wonderwall », « Supersonic ») et les fresques des frères Gallagher, réputés pour leur arrogance et leur tendance à l'auto sabordage, Oasis est avant tout un groupe qui a marqué l'histoire de l'Angleterre, aussi bien pour son impact sur la britpop, réponse anglaise au mouvement grunge, que pour ce qu'il a représenté pour toute une génération.

Issus de la classe ouvrière anglaise déshéritée de Manchester, marquée par la délinquance et le chômage, les membres du groupe auront symbolisé le passage de l'inconsidération à la starification pour une jeunesse abandonnée par le thatchérisme, faisant d'Oasis une aventure tout autant musicale, que sociale et politique.

Entrelaçant l'histoire du groupe et celle de la politique anglaise, Oasis ou la revanche des ploucs revient sur un moment où les espoirs d'un pays se sont cristallisés autour de la musique

Mick Strauss

Album : Southern wave

Mais qui est Mick Strauss ? Quelqu’un affirme l’avoir croisé lors de voyages en Amérique ou ailleurs, souvent et depuis longtemps. C’est Arthur B. Gillette, le guitariste de Moriarty. Il le décrit comme une dandy aux semelles de vent, inadaptée sociale charismatique, malin et drôle, faux-monnayeur et myope. Inspiré par la jetée de Chris Marker, Know your cover legend, deuxième extrait de son album Southern Wave, fait le récit d’une histoire d’amour et deux êtres qui voyagent dans le temps, vers 1992 exactement, sur fond de cithares électriques, de voix à l’envers et de beats impairs. Dans le clip qui l’accompagne, un homme est projeté dans un temps arrêté de son passé, un chouette moment où il se met à l’aise, avant que tout ne soit gâché par une bande de soldats…