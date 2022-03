Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Jocelyne Béroard

Roman : Loin de l'amer

Jocelyne Béroard parle de Kassav’, l’invention d’un son, l’affirmation d’une langue, les succès comme les mové jou et les palpatra dans son livre " Loin de l'Amer" aux Éditions Le cherche Midi ". La chanteuse prend le temps de se raconter : son enfance à Fort-de-France, les vidés du carnaval et les cours de piano, la pêche aux ouassous dans les rivières, la danse classique, les discussions passionnées dans les résidences étudiantes en "France", les Beaux-Arts, la musique, ses débuts comme choriste.

Clarika & Maissiat

Spectacle : Dabadie ou les choses de la vie

Cette création originale réunit Clarika, Maissiat et Emmanuel Noblet autour de l’œuvre incontournable de Jean-Loup Dabadie. Ensemble, ils nous invitent au cœur de la « matière Dabadie » : une plongée dans ses mots, lus, dits, joués, chantés, mis en musique, à travers les chansons et les dialogues des films dont il fût l’auteur flamboyant.

Parmi les films, on retrouve sur la scène et portés par nos interprètes des morceaux choisis des films de Claude Sautet dont « Les Choses de la Vie » – auquel le titre du spectacle fait un clin d’œil malicieux – « César et Rosalie », des films de Yves Robert dont « Un éléphant ça trompe énormément », « Nous irons tous au paradis » ou encore « Clara et les chic types » de Jacques Monnet, pour ne citer qu’eux. Ce spectacle est une première en France qui nous invite à une traversée poétique et musicale à travers le temps, la chanson française et le cinéma où s’entremêlent profondeur, humour et émotion.

Mise en scène : Emmanuel Noblet

D’après l’œuvre de Jean-Loup Dabadie (chansons et dialogues de films)

Sur une idée originale de Clarika

Une création de Clarika, Maissiat & Emmanuel Noblet

Scénographie et lumières : Camille Duchemin

Piano-clavier & arrangements : Mathieu Geghre

--