Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Blick bassy et Yasmin pigeon © Radio France / Alexis Goyer

Blick Bassy

Carte blanche au musée du Quai Branly à Paris

À l’occasion de l’exposition Sur la route des chefferies du Cameroun. Du visible à l’invisible qui a ouvert ses portes au musée du quai Branly – Jacques Chirac le 5 avril, ce dernier offre une carte blanche à Blick Bassy pour l'élaboration d'une série de propositions artistiques : concerts, installation, conférence, sortie d’instruments, création inédite. Cette carte blanche se déploiera sur les week-ends du 21 et 22 mai et du 17 au 19 juin. Blick Bassy est un artiste-interprète, auteur-compositeur et écrivain camerounais. À travers ses différentes créations – albums, romans, contes pour enfant, spectacle de danse, films et séries – Blick Bassy développe un propos centré sur l’émancipation de l’identité africaine héritée de la colonisation .

Yasmin Pigeon

EP : The emotional bank account

Yasmin Pigeon est née en novembre 1997 à Paris, et pourtant, Yasmin vient de bien d’autres endroits à la fois. Sa mère est brésilienne, son père français, et dans les années 90 ils montèrent ensemble la Favela Chic, le fameux club franco-brésilien du 11ème arrondissement parisien où Yasmin passa les premières années de sa vie, baignant dans la fête et la musique.

Ce fut ensuite l’Angleterre où, élève d’une école de quartier du Nord-Est londonien, elle cueillit la langue, la culture, mais aussi un déconcertant flegme britannique qui lui permit d’écrire ses premières chansons. Au sein de son premier EP « The Emotional Bank Account », ce sont des sujets sombres, des fantômes, que Yasmin met en lumière. Une lumière parfois douce et réconfortante, grâce à son chant velouté qui sillonne au milieu d’épiques orchestrations ; parfois plus inquiétante lorsque celui-ci vient se heurter à des grandes nappes de dissonance.

Les Nouveautés Nouvelles avec La Battue, Marine Quéméré et Savarah

La Battue : Endlessly

Un trio rennais à cheval sur la comète pop depuis quelques années.

La Battue, c’est un frère Bertrand et une sœur, Ellie, ils sont franco-anglais et ont élargi leur fratrie avec une 3ème musicienne, coréenne Yurie Hu.

Mais là encore pas d’exotisme, juste l’envie de s’évader dans les boucles de la musique répétitive ou dans l’harmonisation de leurs voix, tels des arrière-petits enfants des Beach Boys

Mais voilà des descendants qui savent apporter de la fraicheur au genre, une douce ironie et du raffinement à leurs compos mélancoliques et faussement décontractées…

« Endlessly » est une pièce de musique répétitive et onirique, c’est extrait de leur nouvel EP 3 titres « In The Attic », une relecture de leurs premiers titres et c’est aussi avec cette chanson que La Battue ouvre ses concerts.

Marine Quéméré : Helicoïdal

Autrice compositrice, arrangeuse, recluse dans sa maison du Vexin dans laquelle, elle laisse libre cours à sa rêverie.

Une rêverie qui infuse dans ses chansons très cinétiques,

Des pièces impressionnistes qui ne courent pas après le couplet refrain mais qui n’en restent pas moins imprimées dans notre mémoire

Marine Quéméré ne suit pas le tempo de son époque, elle prend son temps, celui des plans séquences du cinéma américain des années 70…

Et elle vient de publier une nouvelle chanson où elle réussit à accorder une rythmique à la Tony Allen et un chant très doux, presque chuchoté…

On entend les doutes et les failles de Marine Quéméré sur « Hélicoïdal », une chanson et un clip pour patienter jusqu’au mois d’octobre 2022 et son premier EP.

Savarah : La Meute

Un projet étrange qui doit autant au tropisme de Pierre Barouh pour la samba qu’à la musique psychédélique au sens large.

A l’origine de Savarah, un duo Blandine et Jérémy qui s’est formé en 2015 du côté de Bordeaux, aujourd’hui un corpus artistique qui revendique la liberté d’aller et venir entre le collectif et l’intime, le populaire et l’utopie… un groupe totalement autonome qui ne veut pas rentrer dans le moule

Dernière idée, un concept album, un triptyque baptisé « Talk, Talk, Talk »,

Trois chapitres avec chacun son propre discours, sa propre couleur.

Le premier est politique, rempli de cris, le second chuchote des histoires familiales sur des rythmes de samba, le dernier est une plongée pop et électronique.

Ce qui nous occupe ce soir, c’est le chapitre familial avec « La Meute » et les paroles d’un enfant qui essaie de ne pas écouter ses parents, effrayé par leur folie et leurs délires.