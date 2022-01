Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Youn Sun Nah

Album : Waking world

A tout malheur chose bonne. Il aura fallu une crise sanitaire, pour que Youn Sun Nah se révèle enfin telle qu’on la pressent depuis des années. Songwriteuse, au plein sens du terme. Vingt ans après son premier disque sous son nom, la native de Séoul publie un recueil sans aucune reprise, onze titres de sa plume, dont elle commença l’écriture confinée chez elle en Corée. Les mots face aux maux, ce sera son mantra en cette période, et ses pensées solitaires seront sa manière de panser le monde qui était alors endormi, comme endolori. « S'il n’y avait pas eu le Covid, je n'aurais jamais osé enregistrer ce disque, avec mes compositions. Je pensais ne pas être prête à assumer le rôle de compositrice. » C’est ainsi qu’est né Waking World, un titre aux multiples sens, qui raconte ce douloureux réveil quand le rêve s’est évanoui.

Roger Kasparian

Du 2 Décembre 2021 au 2 Mars 2022, le Jazz Club Etoile accueille l’exposition de Roger Kasparian, photographe des sixties.

Hôtel Méridien Etoile met en place un événement photo/musique: jusqu'en Mars 2022 vous pourrez profiter d'une sélection des clichés des stars des Sixties par le photographe Roger KASPARIAN:Venez revoir les tout jeunes Beatles, les Rolling Stones, Who, François Hardy, Serge Gainsbourg et autres Jazzmen et Jazzwomen à leur arrivée à l'aéroport, sur la scène de l'Olympia ou en promenade au Luxembourg.

Mais pas seulement.......les musiciens seront également à l'honneur dans un lieu où le 4éme art s'est manifesté à travers de grands noms de la musique: le JAZZ CLUB ETOILE. Sous la houlette de Moustache à partir de 1975 s'y sont en effet produit entre autres: Dizzie Gilepsie, BB King, Lionel Hampton, et plus récemment Mario Canonge, Thomas Dutronc ...