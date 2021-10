Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Wayne Snow, Emilie Marsh et Julien Ribot © Radio France / Marion Guilbaud

Emilie Marsh

Album : Nevada

Après un premier album et une tournée dans toute la France (Grande Scène des Francofolies de La Rochelle en ouverture de Zazie, premières parties de Renan Luce, La Grande Sophie, Sanseverino…), Emilie Marsh sort Nevada. Chanson-road-movie et 1er Single éponyme de l’album à venir, Nevada est une embardée pop et sensuelle, une ode à l’amour en voiture et à la liberté. On entre dans le titre, arrangé par La Grande Sophie et Sébastien Collinet, comme on prend la route. Nevada, à la fois le véhicule, le voyage, et la destination rêvée, est une chanson qui nous déplace et qui donne plus que jamais envie de retrouver notre liberté de mouvement."

Julien Ribot

Album : Do you feel nine ?

Wayne Snow