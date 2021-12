Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Vladimir Cosma

Rabbi Jacob, La Boum, L’As des As, Diva, Le Grand Blond avec une chaussure noire, Destinée, Le Dîner de cons, L’Amour en héritage, La Chèvre… Vladimir Cosma, grand compositeur (plus de 500 musiques de films) est aussi un prodigieux orchestrateur. Ses plus belles musiques de film, en version concert, prennent une dimension inattendue et un souffle puissant. Vladimir Cosma est de retour sur la scène du Grand Rex. Il dirigera un orchestre philharmonique, de grands chœurs, des solistes prestigieux et des invités surprise.