Vladimir Cosma

En concert au Grand Rex à Paris, les 15, 16 et 17 octobre

Rabbi Jacob, La Boum, L’As des As, Diva, Le Grand Blond avec une chaussure noire, Destinée, Le Dîner de cons, L’Amour en héritage, La Chèvre… Vladimir Cosma, grand compositeur (plus de 500 musiques de films) est aussi un prodigieux orchestrateur. Ses plus belles musiques de film, en version concert, prennent une dimension inattendue et un souffle puissant. Vladimir Cosma est de retour sur la scène du Grand Rex. Il dirigera un orchestre philharmonique, de grands chœurs, des solistes prestigieux et des invités surprise.

Albin De La Simone

Album : Happy end

Sur une idée d'Albin de la Simone, qui inaugure la série, le label tôt Ou tard lance "Les Instrumentôt ou tard", collection d’albums sans paroles où les artistes du label mettent en sourdine leurs voix pour explorer d’autres voies. A l’heure où tout est bavard, place à la musique ! On l’avait presque oublié, depuis bientôt vingt ans qu’il enchante nos humeurs et dépose des mots délicats sur nos zones sensibles, mais Albin de la Simone est un musicien. Pas des moindres, pas un simple auteur qui aurait choisi la musique par défaut, mais un garçon flexible et inventif qui aura illuminé de ses claviers, sur scène comme en studio, des artistes majeurs du paysage français. De Alain Souchon à Vanessa Paradis, de Alain Chamfort à Keren Ann, son nom dans les crédits est toujours une promesse de musicalité remarquable, quand il n’endosse pas le rôle de réalisateur (pour Jeanne Cherhal, Pierre Lapointe, Carla Bruni, Miossec ou Pomme) avec le soin rare de ceux qui taillent sur mesure et détaillent en orfèvres le son des autres.

Les Nouveautés Nouvelles avec Ed Barrow, Nicolas Michaux et Mai Lan.

Ed Barrow, nom anglophone pour une écriture en français mais cela n’a pas été toujours le cas !

Ed Barrow a connu une première vie sous influence Johnny Cash, avec un côté crooner réverbéré, de l’harmonica, de l’auto harpe et un premier album intime et sombre, « The Black Tree ». Et puis, il y a eu une absence discographique de neuf ans, neuf ans de photos, de collages pour casser des automatismes d’écriture et laisser d’autres sons arriver, comme celui de la guitare plutôt que celui du piano. Et puis, des complices comme Maud Lubeck, Maissiat l'ont incité à se fier et à se confier en français. En quittant un périmètre pop indé devenu trop étroit pour explorer d’autres territoires, plus mouvants et plus personnels, avec une voix souple, une pudeur et une mélancolie qui rappellent celles de Françoise Hardy , des chansons aussi sensibles que suggestives, Ed Barrow a réussi sa mue. On découvre « Après Tout », un des titres de son nouvel EP « Une Vie Entière », sortie prévue le 1er octobre.

Nicolas Michaux navigue entre le français et l’anglais : auteur, compositeur et producteur belge Exilé volontaire sur l’île de Samsø au Danemark où il vit avec sa famille. On avait adoré son dernier album « Amour Colère » et ses chansons à la croisée du rock anglo-saxon et de la chanson, de la rage et de l'éblouissement. Bonne nouvelle, Nicolas Michaux n’avait pas tout dit, puisqu’il publie « Les chutes », un nouvel album qui porte mal son nom car tous les titres qui y figurent méritent notre attention. Des enregistrements domestiques qui témoignent d’une vie passée à l’écoute. « La musique est quelque chose qui se passe, pas quelque chose que l’on fait ». On y retrouve le son chaud, dense et profond de Nicolas Michaux, des versions alternatives donc et cinq inédits comme ce ténébreux et lancinant "Amusement Park". L'album « Les Chutes » disponible le 1er octobre chez Capitane Records.

Mai Lan a choisi le français pour exprimer ce qui est souvent impossible à dire et toujours difficile à chanter, l’inceste. Mai Lan, on l'avait repérée au sein de Kourtrajmé, c’était la seule fille du collectif. Elle a déjà enregistré deux albums de pop chatoyante, elle est aussi styliste, elle a collaboré avec M83, Oxmo Puccino… Certaines de ses chansons évoquaient déjà des blessures intimes mais aujourd’hui, Mai Lan lève un tabou avec « Le Loup » ! Une chanson inspirée de son histoire personnelle : le loup, c’est son grand-père qui se permet des attouchements et que la petite Mai Lan de sept ans, va apprendre à éviter, à redouter, le loup… Un loup qu’elle va malgré elle, protéger des possibles représailles, muselée par la peur de faire exploser sa famille ou plutôt une tribu puisqu'elle est la fille du peintre Kiki Picasso et la sœur du réalisateur Kim Chapiron. Et là où Mai Lan a énormément de talent, c’est qu’elle s’est mise à hauteur de la fragilité, quel que soit l’âge auquel on l’éprouve et elle a insufflé dans cette chanson interpellation, une mélodie, une poésie, une douceur, qui la sublimerait presque en chanson consolation. Son premier livre jeunesse sort aux Editions de La Martinière, c'est un outil de prévention contre les violences sexuelles destiné aux enfants à partir de 4 ans et à leurs proches ainsi qu'aux professionnels de l'enfance. Un projet accompagné par le collectif d'associations « Prévenir & protéger ».