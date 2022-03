Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Disiz la peste

Album : L'amour

Fragments d’un discours amoureux façon album, où seize pistes partent du pire, la rupture dans ce qu’elle a de plus dévastateur, pour aller vers le meilleur, la renaissance affective. Au premier acte sombre, qui ne dissimule rien de nos travers face à la fin d’un amour, succède un second chapitre aux up tempos salvateurs et contagieux. Pour Disiz, « l’amour est une folie socialement acceptée, qui change tout notre paradigme. » C’est cette folie aux multiples facettes que décrypte et sublime, justement, le rappeur le plus littéraire de sa génération, du coup de foudre à la séparation, du deuil à la nouvelle rencontre. Une odyssée ponctuée par des naufrages. Sans filtres ? Pas tout à fait. L’éloignement, la duplicité, la culpabilité, la passion, Sérigne les confesse, Disiz les incarne, mais avec une pudeur qui exclut tout exhibitionnisme.

Emma Peters

Album : Dimanche

Dans Dimanche, son premier album qu’elle a composé toute seule depuis sa chambre, Emma Peters se livre. À la première personne, sans filtre et sans fard, Emma chante ses nuits et ses jours, ses amours avec humour, ses doutes et ses rêves. Elle raconte le quotidien d’une génération jamais sûre d’elle et toujours enquête de sens. Avec la musique, de la scène à ce premier LP, Emma le prouve: elle l’a trouvé.

