Kungs et Todiefor © Radio France / Margot Thère

Kungs

Album : Club azur

En tant que DJ, il estime qu'il est crucial, et presque un devoir, de donner aux gens un soupçon de bonheur et d'amener les fêtes directement chez eux, de la meilleure façon possible. En invitant des DJs tels que Martin Solveig, Bob Sinclar, Lost Frequencies, Myd, Polo & Pan... et en rassemblant des milliers et des milliers de fans de 22h à 4h du matin tous les samedis soir, Kungs a montré son ambition et sa détermination à faire vivre la fête.

Le Club Azur a radicalement changé la perception de Valentin sur le genre de musique qu'il voulait faire. Exit le son profond et mélodique qui l'a inspiré pour ses derniers morceaux, il s’apprête à dévoiler son deuxième album ‘Club azur’ en mars 2022 qui inclut son nouveau tube ‘Never Going Home’ sorti cette année cumulant plus de 236 millions de streams dans le monde déjà certifié platine en France et en Italie. "Club azur" est teinté d'une vibe italo-disco, qui résume toute l'expérience du club numérique "Club azur".

Todiefor

Single : Bel air

Luca Pecoraro, alias Todiefor, est un DJ originaire de la scène électro bruxelloise.

Il s'est fait connaître mondialement après avoir sorti son Remix du titre Tunak Tunak Tun qui lui permis de faire sets au quatres coins du globe.

Sa polyvalence lui a valu des placements sur des projets de rappeurs français important tel que Roméo Elvis avec Soleil et Toujours Plus de Lorenzo. De plus, il a récemment remporté un disque d'or pour son single dance Signals featuring Roméo Elvis et le duo roumain Shoeba.