Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités.

Arnaud Rebotini

EP : New territory

Le nouveau territoire musical d'Arnaud Rebotini est froid, sec, dur, et c'est en véritable prince qu'il y règne. New territory, nouvel ep de 6 titres pour un nouveau voyage signé par l'un des fers de lance de l'électro en France

Il est vilaine

EP : Les mystères de Lorient - Remixes

Après la sortie de leur premier album, Il Est Vilaine s’offre les services d’artistes et ami.e.s tous plus talentueux les uns que les autres pour délivrer une série de remixes de haute voltige ! Tolouse Low Trax ouvre le bal avec une version déstructurée d’Yvré- L’évêque tout en gardant la noirceur du morceau. On peut y entendre un clin d’oeil au morceau «Holland Tunnel Dive » hymne du Salon des Amateurs. Pour le titre éponyme Khidja ont été inspiré par les sonorités du pays du soleil levant ce qui tombe bien pour accompagner le chant de Narumi Hérisson ! Une version lumineuse et influencé par Sakamato époque Y.M.O. Golden Bug & In Field propose une alternative tout aussi tripé que la version original de Marilyn Drum, voyage entre hôpitaux de quartiers et guru déjanté. Autre version d’Yvré-l’Evêque cette fois-ci Krikor s’en charge et sort son sampler pour une version digi-dancehall dont lui seul à le secret, Faya ! Rubin Steiner délivre une version back to the roots de Bar à Gwin mélangeant texture deep house et hip-hop electro nostalgique de NY des 80-90’s. Les deux italiens de Marvin & Guy sortent les hits, les guitares et les arpeggios pour une version épique des Mystères de Lorient. Pour boucler l’album, on retrouve Narumi Hérisson aux manettes de son piano pour une version onirique et sensible de Phare Ouest où sa voix et celle de Yula Kasp se mêlent dans la plus grande harmonie !

Scuffles

EP : Sur le bitume

Au-delà des vestes de survêtement et des samples de moteurs tuning d’un goût discutable, Scuffles défendent la volonté de réunir deux esthétiques rarement assemblées : le garage/punk et la techno. Si elle est avant tout pensée comme légère et festive, la musique du duo tend à emprunter un virage de plus en plus mélodique, désormais en français dans le texte, flirtant ainsi de plus en plus avec les univers cold wave.