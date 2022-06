Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Pi Ja Ma et M © Radio France / Alexis Goyer

M

Album : Rêvalité

Sans rivalité́ entre le Rêve (symbolisé par le bleu) et la Réalité́ (le rouge), ce tout nouveau projet tourne autour de l’idée d’une reconnexion (symbolisée par le violet) entre deux mondes à priori opposés. Accompagné de Gail Ann Dorsey (musicienne de David Bowie et de Lenny Kravitz pour ne citer qu’eux), -M- nous invite à vivre ce rêve en réalité à travers 13 nouvelles chansons.

En amont de la sortie de l’album, deux premiers titres ont été dévoilés : Rêvalité et Dans ta Radio, les deux mis en image par le réalisateur David Tomaszewski. Deux clips conçus comme les deux premiers chapitres de l’histoire, aussi onirique que futuriste. Dans le second, Dans Ta Radio, la radio est le moyen de retrouver l’être cher, en diffusant l’appel musical sur les ondes. Comme une allégorie du public enfin retrouvé…

Pi Ja Ma

Album : Seule sous ma frange

Après le single «Bisou » sorti l’an dernier pour la Saint-Valentin et « Should I Call U Baby » paru à l’automne, Pi Ja Ma alias Pauline de Tarragon dévoile son nouvel album Seule sous ma frange, succédant àNice to Meet U, paru en 2019. Épaulée par son fidèle producteur et co-compositeur Axel Concato depuis son EP Radio Girl (2016), Pi JaMa conserve l’association de ses deux occupations préférées : également illustratrice, elle jongle entre le dessin et la musique. Se jouant des genres et des époques, l’artiste est désormais passée à l’écriture et à la composition, offrant des titres denses et personnels. Imbibées de romantisme, les compositions de Pi Ja Ma offrent une modernité qui remet l’amour au goût du jour : l’incertitude des sentiments, les applications de rencontre et la joie du célibat sont magnifiées sur des mélodies rappelant le doo-wop des années 1950. Solitaire dans l’intimité de sa chambre ou indépendante dans l’immensité du monde, les images fusent et brossent un portrait développé et abouti de la musicienne. Misant sur deux tableaux, Pi Ja Ma écrit en français mais aussi en anglais, permettant une proximité supplémentaire dans les méandres des histoires qu’elle conte.

La Femme

Single : Sacate La

Depuis mars, La Femme défend sur scène son nouvel album "Paradigmes" sorti il y a un an. Alors que s'achève une tournée Européenne à guichets fermés par un Zénith de Paris sold out le 21 Mai dernier, le groupe sort aujourd’hui un tout nouveau single appelé "Sacate la": une ballade brésiliano-espagnole en toute légèreté. Inspiré par leurs voyages dans le Sud de l’Espagne et en Amérique du Sud, le titre est interprété totalement en langue espagnole. Une date de sortie qui marque leur retour aux Etats-Unis avec une tournée de 15 dates de l’Est a l’Ouest du pays en passant par les FrancoFolies de Montréal avant de terminer par un concert déjà sold out a Los Angeles. La Femme sera aussi en concert dans toute la France ou presque cet été : le 01/07 à St Denis de Gâtines, le 02/07 au Main Square à Arras, le 29/07 aux Escales de St Nazaire et le 27/08 à Rock en Seine à Paris.