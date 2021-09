Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club

Yan Wagner

Album : Couleur chaos

Avec "Couleur chaos", Yan Wagner se met au diapason de sa vie et de ses envies. Une succession de deuils - dont sa mère qu’il interpelle avec la politesse joyeuse du désespoir ("Des cieux plus cléments" et son refrain aux inflexions Daho) - et un déménagement à Marseille ont précipité une sorte de lâ- cher-prise. Remettant plaisir et simplicité à l’ordre du jour, il ne s’est rien interdit. Plus question, non plus, de se cacher systématiquement derrière la langue anglaise. Poussé par Daho, encore lui, et Romain Delahaye, le «technoman» de Molécule, cet amoureux des claviers et des eighties ose une sortie en terrain presque principalement déminé français.

David Blot

Livre / Réédition : Le chant de la machine

Toute l’épopée de la house music racontée en bande dessinée ! Et non seulement relatée en images mais enseignée : ce genre inclassable n’aura plus de secret pour vous. Vous saurez comment est né le maxi disco, vous pourrez répéter partout ce que le break doit au uprock, on ne vous la fera plus jamais avec le bass drum. Kool Herc mixait sans casque ? Bien sûr ! New Order serait le chaînon manquant entre la pop et la dance ? Évidemment ! Depuis les seventies’nuits musicales du Loft à New York avec le DJ David Mancuso et le Gallery de Nicky Siano jusqu’au Palace à Paris en passant par tous les dance-floors, une véritable fresque musicale se déplie sous nos yeux, en vignettes, en chansons, au son d’une disco enfiévrée, à coups de synthétiseur et de rythmes érotico-endiablés. Personnages dégingandés de cette scène époustouflante, tous les grands acteurs à l’origine des musiques électroniques défilent comme autant de stars ou de héros oubliés, se déchaînent sur les pistes les plus pailletées, inventent un genre nouveau et une manière inédite de diffuser la musique ! Le rythme haletant des vignettes retrace à grandes enjambées les influences, les inspirations et les destinées sans que le dessin ne perde en précision. Le lecteur se faufile dans les clubs new-yorkais et s’invite comme par effraction au Palace.

Gilb'R

Album : "On danse comme des fous"

GILB’R, un prénom qui résonne sur la scène électro française depuis plus de 25 ans ! C’est celui du boss du label Versatile qui héberge et produit I Cube, Etienne Jaumet, Zombie Zombie, Joakim, Acid Arab entre autres... Gilb’R, c’est aussi la moitié du duo Château Flight, il vient de publier « On danse comme des fous », un premier album solo sur lequel il brouille les frontières et compose un oxymore, c’est-à-dire une musique de club intimiste et atmosphérique !