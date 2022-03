Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Worakls

Single : Hiba, sortie le 4 mars 2022 chez Sonate / Hungry Music

En attendant son nouvel album à venir, Worakls revient aujourd’hui, vendredi 4 mars, avec un single inédit intitulé « Hiba », qui signifie « don du cœur » en arabe. Sur ce nouveau morceau, Kevin Da Silva Rodrigues, alias Worakls poursuit son chemin vers une électro orchestrale audacieuse, et s’accompagne notamment de Sophie Pondjiclis, ancienne soprano lyrique de l’Opéra de Paris.

A l'occasion de la sortie de ce nouveau single, Worakls dévoile un DJ set inédit dans Côté Club.

Arnaud Rebotini

Bande originale : Occhiali Neri de Dario Argento

Cinq ans après avoir signé la bande originale de 120 battements par minute qui lui a valu le César 2018 de la meilleure musique originale, Arnaud Rebotini compose cette fois-ci la bande originale du nouveau film de Dario Argento, Occhiali neri. Le film est un thriller captivant qui se déroule à Rome dans la région du Latium, et qui raconte l’histoire de Diana, prostituée, qui devient aveugle suite à l’attaque d’un tueur en série.

Occhiali neri, intitulé "Dark Glasses" en anglais est sorti le 24 février en Italie et a été présenté fin janvier à la Berlinale 2022.