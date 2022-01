Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Joseph D'Anvers

Bande originale du spectacle Jellyfish

Joseph d'Anvers prend un virage plus électronique que jamais, avec la BO du spectacle éponyme. De l’electronica, à la house, en passant par le rock down tempo d’inspiration Southern Gothic, il nous entraîne dans une fable contemporaine et fantastique sur l’adolescence. Jellyfish met en scène deux adolescents, forcés de cohabiter sous le même toit, en prise avec leur doutes face à une époque qui les dépasse autant qu’elle les fascine. Lui est reclus derrière ses écrans d’ordinateur, elle est aveugle. Chacun expérimente le monde à sa manière, chacun tente de gérer ses colères, ses angoisses, ses envies, ses peurs face à ce monde qui va trop vite. Jusqu’à se transformer physiquement... De Lynch à Winding Refn, de Terrence Malick à John Laughton, les influences cinématographiques parcourent cette pièce et cette BO, et la mise en scène ultra-moderne de Jean-François Auguste rend cet objet scénique intrigant et puissant à la fois. À propos de la musique, ce dernier la qualifie de « poésie mélancolique suburbaine et synthétique ». C’est peut-être là la meilleure définition.

Julien Delfaud

EP : I hear disorder

Julien Delfaud a été acteur de l’ombre pendant l'explosion de la house en France. Formé à l’école PlusXXX comme assistant de Philippe Zdar (du duo mythique Cassius) à la fin des années 1990, il a collaboré avec Etienne de Crécy sur le projet Super Discount, ainsi qu’avec Phoenix, avant de s’affirmer comme un producteur et ingénieur de renom. Julien Delfaud sort de l’obscurité avec I Hear Disorder, projet inspiré par le label Dance Mania, l’ultime référence house chicagoans (Paul Johnson, Lil’ Louis, Jesse Saunders). Premier EP extrait d’une série de 4, dont la seule fonction est de retourner les dancefloors.

Setlist de son dj set :

1 : I Hear Disorder "Track ID ?"

2 : Masters at Work "We did it for years"

3 : Kiddy Smile "Teardrops in the box"

4 : I Hear Disorder "Le Zink"

5 : Todd Terry "Yeah Buddy" (Furious George Remix)

6 : Mark The 909 King "Can you dig it !"

7 : I Hear Disorder "You Clap the Beat"

8 : I Hear Disorder "Late Night Action"