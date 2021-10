Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Joakim

Album : Seconde nature

A travers son 8ème album, Joakim questionne la séparation entre Nature et Culture dans la pensée occidentale, avec un assemblage de field recordings issus du monde entier, allant des orages électromagnétiques aux grenouilles de la jungle brésilienne, des fréquences telluriques de tremblements de terre au chant des baleines.

Tout ceci avec un retour aux racines électroniques de Joakim et au piano classique. Au delà du disque, Second Nature sera présenté sous forme d’installation immersive incorporant de multiples vidéos créées par Joakim à un environnement sonore 3D dérivé des morceaux de l’album. L’installation devait être présentée au 104 fin août mais en raison de la pandémie actuelle, elle le sera début 2022.

Brodinski

EP : Swap 1 (avec Sebastien Forrester)

L’un est un des plus emblématiques producteurs de la scène parisienne (en passant par Atlanta), l’autre, l’un des plus prometteurs et doué : Brodinski et Sébastien Forrester s’associent sur un EP commun intitulé Swap 1.

Après s’être imposé en maître sur la techno, puis sur la trap, et avoir remporté le pari de réunir les deux dans un label au rayonnement mondial (Bromance, 2011 – 2017), l’imparable Brodinski sort une fois de plus de sa zone de confort et frappe là où on ne l’attendait pas. C'est le jour de la release party de son EP evil world en 2019, tenue dans un parking souterrain du 18ème arrondissement à Paris que Brodinski et Forrester font connaissance.

Dj set de Brodinski :

Tracklist :

Georgia - the usefullness of useless knowledge

Nick Leon - Rompediscoteka

Zaliva D - Calling

Brodinski & Sebastien Forrester - Mmb

Brodinski & Modulaw - Edgewater

Loktion Boyz - Tyo Gqomu

Brodinski & Sebastien Forrester - Sleep Halo

Brodinski & Modulaw - Atrocity

Ambivalent - Derailleur

