Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Pierre Rousseau

EP : Mode par défaut

Pierre Rousseau livre un deuxième volet d'études synthétiques à la fois simples et vastes avec ‘Mode Par Défaut’. Alors que pour ’Musique Sans Paroles’, son précédent disque, il avait oeuvré pendant plus de deux ans à la création d’une capsule soigneusement conceptualisée, à l’inverse, les morceaux de ‘Mode Par Défaut’ ont été exécutés en quelques semaines dans un élan de spontanéité créative, à l’aide d'un synthétiseur ARP 2600. ‘Mode Par Défaut’ tire son nom d'un terme de neurosciences ; en anglais "default mode network". Il s’agit d’un réseau constitué des régions cérébrales actives lorsqu'un individu n'est pas focalisé sur le monde extérieur, et lorsque son cerveau est au repos, mais actif, comme pendant la rêverie ou l’introspection. C'est ainsi que ‘Mode Par Défaut’ a été conçu, et sera peut-être reçu : six exemples de musique électronique aquiline, ambiante et légère émanant d'un adroite collaboration entre l’esprit et les machines. ‘Mode Par Défaut’ s'appuie sur la vision méticuleuse de ‘Musique Sans Paroles’, mais pense et danse dans une nouvelle direction, invitant l'auditeur à imaginer attentivement ce qui pourrait suivre dans le prochain, troisième et dernier volet de la série.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Plaisir de France

Album : #20

Deux ans de travail pour cet album #20, les 20 ans de son premier disque sous alias Plaisir de France. 20 chansons synthétiques et romantiques qui convient à la fête 18 chanteurs touchants, belles rencontres et amis au long cours : Barbara Carlotti, Bertrand Belin, Arnold Turboust, Valli, Sarah Rebecca, Régina Démina... Julien l’a conçu comme un élixir à déguster sans interruption, laissant carte blanche aux chanteurs pour nous faire passer par tous les styles de musiques qui ont marqué sa vie, de l’apéro jusqu’à la fin d’une soirée qui s’encanaille. Pour l’occasion, il a cédé le graphisme à Vincent Bergerat (en compagnie du photographe Christophe Bouquet), créateur d’Ambassade Excellence, concept store parisien du nec plus ultra français, que Julien a mis en musique par l’entremise de Guillaume Fédou, également invité sur #20. 20 morceaux dont l’élégance n’a donc d’égale que celle d’un gentleman qui s’est toujours amusé du temps avec la poésie d’un sourire venu du futur.

Mix exclusif de Plaisir de France pour Côté club