Toxic Avenger et TDJ (Terrain de Jeux) © Radio France / Marion Guilbaud

The Toxic Avenger

Ep : Roads

La carrière de The Toxic Avenger depuis 2007 est toujours difficilement classable, entre French Touch electro-disco et pop, dark-electro ou les expérimentations de Mr Oizo. Et bien loin de la "case" confortable et réductrice de la "synthwave" ou de l'electro "maximale" où on voudrait le classer depuis longtemps. Il se revendique en effet à la croisée de la house anglaise, de l'esprit techno de Detroit, de la pop électronique ou tout simplement disciple de la disco synthétique de Giorgio Moroder.Sa ligne sonore s'est étoffée mais reste fidèle à sa vision d'origine. Il est un des producteur les plus recherché pour les jeux vidéos(« Furi", prix de la meilleure musique aux Game Awards en 2016, Ubisoft, E.A,...), pour le cinéma (Prix de la meilleure musique de film au festival du Film Fantastique de Gerardmer en 2018 pour "Mutafukaz"), il signe aussi des musiques de pubs (Hugo Boss, Armani, YSL). Il a monté avec trois personnes, son propre label, Enchanté Records, produisant des jeunes artistes techno mélodiques (Gone, Jaffna) ou des artistes confirmés issues de la French Touch (Maxence Cyrin, CruSz).

Tracklist du Dj set :

1- Americana ("Midnight Resistance" LP - 2020)

2 - Sorcery ("Shifted EP - 2021)

3 - Stage One ("Shifted" EP - 2021)

4 - Yellow Ferrari ("Globe 3" EP - 2017)

5 - I Need You ("Midnight Resistance" LP - 2020)

6 - Home Call ("Road 96" - OST - 2021)

7 - Cocktail ("I" - EP - 2018)

8 - La Nuit ("II" - EP - 2018)

TDJ (Terrain de jeux)

EP : TDJ002 Deluxe

Cela fait un an que la fusée TDJ, nouveau projet de la dj et productrice québécoise Geneviève Ryan Martel (aussi connue sous l’alias RYAN Playground) est en route vers les étoiles, prête à enflammer les planchers de danse. Avec les opus eurodance TDJ001 et TDJ002 parus en septembre 2020 et mars 2021, TDJ a marqué une scène électronique montréalaise en pause et réveillé la nostalgie des ravers.