Stephan Eicher et Thierry Muller (Ruth), 2022 © Radio France / France Inter

Stephan Eicher

Ep : Autour de ton cou

Chaque fois que Stephan Eicher rencontre des obstacles dans sa vie, il refuse qu’on le réduise au silence et continue d’écrire et d’enregistrer des chansons. C’est ce qu’il a fait de ses journées, avec ses amis musiciens, quand ils ne voyageaient pas entre chaque concert. Le plaisir de se retrouver, de créer, d’enregistrer de surcroit dans des lieux très inspirants. Un studio d’enregistrement itinérant fît partie du voyage pour faire de chaque instant de temps libre, un moment de création... Des textes de Philippe Djian et de Martin Suter attendaient d’être mis en musique. L’énergie de ce voyage s’est immiscée dans cet EP. Beaucoup de choses ont changé depuis son dernier album “Homeless Songs”, beaucoup de choses vont changer. Stephan Eicher le sait, et il le chante avec les mots simples et forts de l’ami Philippe Djian.

Ruth

Album : Polaroïd - Roman photo

Thierry Müller, à l’initiative du projet RUTH, n’en est pas à son coup d’essai lorsque sort en 1985 l’album POLAROÏD/ROMAN/PHOTO avec le morceau éponyme.

Son frère aîné Patrick, et un de leur cousin le familiarisent dès son plus jeune âge à la musique contemporaine et expérimentale. Il commence ainsi précocement à bidouiller seul des sons sur de vieux magnétos à bandes, mais c’est en 1977, aux Arts Appliqués ou il étudie, que Thierry lance avec des potes son premier groupe ARCANE. Leur son est étrange, un mélange de grattes saturées, et de bandes magnétiques en larsen qui ne laissera aucune trace discographique et scénique…

En parallèle d’ARCANE, Thierry travaille déjà en solo à son projet/concept ILITCH, projet expérimental et novateur, dont le premier album Periodikmindtrouble sort en 1978 sur le label Oxigène. À défaut de ventes conséquentes, ce premier disque lui ouvre les portes de la reconnaissance et d’un gros succès d’estime dans les cercles très fermés et élitistes des musiques expérimentales et underground.

Le parti pris musical d’ILITCH étant trop réducteur pour la soif d’expérimentation et la curiosité de Thierry, ce dernier développe en parallèle avec l’auteure, actrice et photographe Murielle Huster un projet Punk baptisé RUTH ELLYERI (anagramme de Thierry Müller, en entier Ruth M. Ellyeri) censé incarner une de ses facettes schizophréniques et lui permettre d’étendre son champ d’expression à d’autres styles musicaux que ceux attribués à ILITCH.