Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Agoria

Album : Dev

Vendredi 12 novembre, le dj, producteur, compositeur, et fondateur d’InFiné Music et de Sapiens Records, Agoria, sortira son tout nouvel album Intitulé « dev ».

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Cet amoureux de la techno de Détroit s’attache à remettre en question notre rapport au temps mais dresse surtout son propre hommage au monde de la nuit et des raves. “La nuit est une œuvre d’art, sans calque ni répétitions. Dans l’obscurité, se révèle notre beauté. Si la journée je vous fais face, à minuit, je me fais face”, explique l’artiste.

Enfant Sauvage

C’est le nom du nouveau projet solo de Guillaume Alric, moitié du duo électro The Blaze qui avait envouté la planète musique dès leurs débuts avec « Territory », un dont le clip compte aujourd’hui près de 70 millions de vues puis avec leur premier album qui s’est vu remettre le prix du meilleur album de musiques électroniques aux Victoires de la musique 2019.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Premier album donc pour Enfant Sauvage, intitulé "Petrichor". Il sortira le 19 novembre chez Animal 63.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

On y retrouve les mêmes sonorités électroniques chargées en émotions douces-amères et surtout la même façon de faire naître des images que dans les tubes qui ont fait le succès phénoménal du duo de cousins mystérieux.