Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Toro & Polocorp

EP : Yellow

Originaire de l'île de Ré, le jeune Victor baigne dès son plus jeune âge dans un univers artistique et musical, le poussant à 17 ans à monter son premier groupe, en l'occurrence de métal, puis rejoint une autre formation plus rock en tant que claviériste, avant de s'essayer à la guitare manouche au sein un groupe de jazz. Un peu plus tard, c'est la découverte de la musique électronique (notamment Kraftwerk et Jean-Michel Jarre) et surtout de la French touch qui bouleverse Victor. Dès lors, les loops répétitives et beats électroniques ne cessent de tourner dans sa tête.

Avec une volonté d'entamer une carrière dans la musique, il ontègre l'école de musique Atla à Paris, puis se met à composer de manière extrêmement productive un grand nombre de musique à droite à gauche, que ce soit pour des jeux vidéos, des publicités, mais aussi pour d'autres artistes. Au même moment il monte le groupe Octav, en duo avec Emmanuelle Guillembert.

Andrew Claristidge

Compilation : Thisbe recordings present Black ink

Afin de marquer ses premiers pas à Thisbe Recordings, Andrew Claristidge s ́est donné l ́objectif de mettre en oeuvre ce qui va devenir la première compilation du label. Parfois, la musique se perd pendant dans années dans un monde virtuel. Et comme un archéologue des temps modernes recherchant dans ses propres archives, des vieux disques durs et dans des fichiers échangés avec ses amis musiciens, il met enfin en lumière de superbes morceaux enregistrés par Arnaud Rebotini & Acid Washed, Rambal Cochet, Danton Eeprom, Commando Variété, Mount Kismet et Seb El Zin.

Quel autre nom que Black Ink pour décrire l ́impression que nous donne l ́ensemble de ces titres... une compilation qui écrit un scénario original entre space opera et une histoire sci-fi romantique. Au fil de l ́écoute du disque l ́auditeur découvrira des titres qui mélangent Indie Dance, Leftfield, Detroit Techno, Electro, EBM...

Dj set exclusif d'Andrew Claristidge Par Alexis Goyer

La setlist du Dj set

01) Commando Variété « Sylvidres » (Thisbe Recordings)

02) H.L.M. « Architecture Compliquée » Curses Dub (Milk Me)

03) Danton Eeprom « L'Homme Canon » (Thisbe Recordings)

04) Pyrame « The Pace Of Everything That Lives » (Thisbe Recordings)

05) Philip Lawns « Distorted View » (Thisbe Recordings)

06) Radial Gaze « Refined » Theus Mago Remix (Thisbe Recordings)

07) Mount Kismet « Sirocco » (Thisbe Recordings)

08) Pyrame « Drifting Off The Grid » Skelesys Remix (Thisbe Recordings)

09 Jack Matthew Tyson « What It Takes » (FenixFire Records)

10) Seb El Zin « Lingua Minimalista » (Thisbe Recordings)