Futuro pelo

EP : Tango

La frange au bord des yeux, Benjamin Sportès n’est encore qu’un enfant lorsqu’il découvre le jeu de jambes d’Elvis Presley à la télévision. Il y voit une vérité. Foudroyé par un désir de scène qu’il ne pourra jamais taire, le voilà catapulté dans le monde de la musique, imitant d’abord le King avec un balai en guise d’instrument. Puis dans les années 80 en pleine effervescence de la nouvelle scène « alternative », il joue dès qu’il le peut avec son groupe de rockabilly (The Wanderers) aux côtés d’autres formations, comme la Mano Negra, Wampas...

Après plusieurs années passées dans une école d’art à Londres, dans les années 90, l’homme touche-à-tout tord le carton et participe à la conception des décors pour l’émission tv jeunesse les Minikeums, il chante sur son projet personnel Sportès et enregistre un album chez Eric Serra avant de découvrir les possibilités qu’offre la musique sur ordinateur. Il se lance alors distraitement dans un nouveau duo électro intitulé Sporto Kantès qui siffle encore aujourd’hui aux oreilles du plus grand nombre. Succès. L’aventure aux côtés de Nicolas Kantorowicz, bassiste des Wampas, durera quinze ans et quatre albums. En 2013, il tourne la page pour une période empreinte de questionnements sur l’avenir. Il en ressort un rejet total et momentané de la musique et une profusion de dessins crayonnés, griffonnés, noirs, caustiques, poétiques...

En 2016, c’est la musique qui reprend le dessus lorsqu’il se décide à présenter son nouveau projet solo intitulé Futuro Pelo (les futurs cheveux pour un homme qui n’en a plus). Les équipes de Pain Surprises et Délicieuse Musique accueillent avec enthousiasme ce joyeux mélange de pop, de textes chantés en français, anglais, espagnol, et de samples trouvés par d’heureux hasards dans les sons de sa collection personnelle qui navigue entre tous les extrêmes (rockabilly, world, funk, pop moderne, house…). Futuro Pelo compile sa science de la pop et ses trouvailles dans deux EP successifs sortis en 2017 (Bluff) et 2018 (Eden). La naissance de Futuro Pelo s’accompagne de celle de Monsieur Bouche présent sur les pochettes et les clips. Monsieur Bouche est l’ami imaginaire de Benjamin Sportès, sa façon d’exprimer en dessin ce qu’il n’arrive pas à dire à l’oral. Début 2020 sort le premier album, A BIGGER SPLASH, en clin d’oeil à David Hockney et allégorie au grand saut du premier album. Avec ce titre, Benjamin Sportès matérialise aussi un saut dans le vide, le besoin de « dire » les choses, de moins faire diversion et d’être au plus près des émotions.

Claptrap

Album : Adulting

Originellement conçus par Eric Pasquereau, (musicien entre autres dans la Colonie de Vacances) ces chansons ont été savamment décomposées, déformées, travesties puis recomposées avec Julien Chevalier, Paul Loiseau et Vincent Robert (croisés chez Borja Flames, La Terre Tremble !!! ou Electric Electric). Claptrap a imaginé un instrumentarium non-orthodoxe, pont entre une pratique ancestrale (mandoline, guitare classique, percussions...) et une chimère futuriste (synthétiseurs modulaires, boîtes à rythmes, électronique…). Un petit orchestre bastringue electro-acoustique comme un rempart à la vacuité. Si le groupe avait dans un coin de la tête les expériences équilibristes de Franco Battiato, d'Arto Lindsay ou d’Haruomi Hosono, il reste malgré tout très difficile de rattacher les musiques de Claptrap à ces quelques références tant chaque chanson avance comme un théâtre où une pièce se déroule sur le monde dans sa déroutante présence et diversité.