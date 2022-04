Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Picard brothers

Single : Dead good

Si vous ne connaissez pas leur nom,vous avez en revanche certainement entendu leur musique car ils ont joué un rôle clé dans la création d’albums de Mark Ronsonet Diplo depuis ces 10 dernières années. Ils ont également sorti plusieurs singles sous leur propre nom.Alors que la plupart des aficionados de la musique électronique ont grandi dans un milieu underground, Clément et Maxime ont quant à eux eu peu de rapport avec la culture club ce qui explique pourquoi leur musique en était éloignée à leur début. Ils viennent d'une famille soudée vivant au milieu de nulle part. "Nous pouvions faire autant de bruit que nous le voulions". Ils ont passé une grande partie de leur enfance à faire des jam sessions impromptues dans leur maison avec leur sœur, qui chantait pendant que Clément et Maxime jouait alternativement de la guitare et des synthés

Woolen

EP :

Originaire de Fontainebleau, Woolen, 26 ans, est un autodidacte passionné et un musicien sensible. Après l’acquisition d’un premier piano à l’âge de 14 ans, il se met à la guitare, puis se lance très vite dans la composition électronique avant de publier ses premières compositions sur YouTube et les réseaux sociaux. S’il multiplie les hobbies (photo, snowboard, tournage de clips...), la graine est déjà plantée et le jeune Alexandre a déjà en tête un plan tout tracé pour devenir musicien professionnel. En parallèle de ses études d’ingénieur, il sort en 2019 un premier EP autoproduit intitulé Romantique, de la musique électronique plutôt chill à la Fakear, un disque qu’il fera presser en CD à 500exemplaires grâce à un crowdfunding, avant de faire ses premiers pas sur Spotify. En juin 2021, Woolen (qui se fait encore appeler Line Five) décide de faire un break dans la production de morceaux pour se consacrer à une nouvelle aventure dans la promotion musicale sur le digital. Mais le destin se charge de le ramener sur le droit chemin. “Ma santé mentale en dépendait, il fallait que je fasse une pause, je menais trop d’activités en même temps. Mais à ce moment-là, je reçois un mail du BPM Contest. C'est un concours que je visais depuis quelques années déjà. Et là, on me dit que je suis sélectionné parmi 400 candidats pour proposer un live. Du coup, je suis obligé de repartir dedans.” L’invitation du BPM le regonfle à bloc après avoir essuyé plusieurs refus de labels manquant d’audace. Il décide alors de préparer un live avec tous les morceaux inédits qu’il accumulaitdepuis un an et demi sur son disque dur. Bien lui en a pris : son électro suranée, minimaliste et remplie d’émotions, quelque part entre Flume, The Blaze et Parra for Cuva, séduit le jury du BPMet Woolen fait partie des trois lauréats de l’édition 2021.Huit ans après ses débuts, cet artiste complet voit enn la lumière au bout du tunnel et la reconnaissance pointer le bout de son nez. Son premier EP, Particles Vol.1, qui sort au printemps, est à la fois un condensé de son parcours artistique et la bande-son de l’ambition innachevée de ce multi-instrumentiste ultra-sensible