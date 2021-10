Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

La Femme et Vitalic © Radio France / Alexis Goyer

La Femme

Réédition : Paradigme

Pour la réédition de leur album Paradigme, La Femme inclut 10 nouveaux titres, entre instrumentaux et accents gainsbouriens. 1er inédit de cette version augmentée, "Trop de peine" :

Vitalic

Album : Dissidaence - Episode 1

L’Épisode 1 de DISSIDÆNCE LP, dont le titre est déjà tout un programme, est décrit par Vitalic comme un retour aux sources de son identité sonore, en forme de clin d’œil revisité à l’énergie rock de ses premiers albums. Pour fêter cet album, Vitalic vous offre un mix exclusif avec anciens et nouveaux titres, mais aussi quelques inédits...

Tracklist du mix de Vitalic :