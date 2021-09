Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club

Mokado et Thomas De Pourquery © Radio France / Alexis Goyer

Thomas De Pourquery & Supersonic

Album : Back to the moon

Dix ans après la formation de son supergroupe Supersonic, satellisé dans l’orbite de Sun Ra, le saxophoniste-chanteur Thomas de Pourquery reprend les commandes du vaisseau amiral dont Back To The Moon marque le troisième décollage. Où l’on croise Mingus, une histoire d’amour, E.T., Caetano Veloso en kikongo, un robot et des chansons épiques. Visez la Lune.

Mokado

Album : Marius

Premier album du jeune producteur parisien Mokado, « Marius » est une biographie musicale aux sonorités électroniques. Épaulé par Perceval Carré à la réalisation et accompagné par Loïc Fleury (Isaac Delusion) et Samba De La Muerte sur deux morceaux, Mokado y retrace la vie de son arrière-grand-père – poète et voyageur dont les carnets ont inspiré son premier EP « Ghosts » – sur fond de techno mélancolique. Quelque part entre la techno feutrée de Daniel Avery et l’electro cérébrale de Four Tet, Mokado nous transporte dans un ballet historique entêtant où s’entremêlent marimba acoustique et boites à rythmes synthétiques.